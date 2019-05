Soudan: Le Wali du Nord rencontre des représentants des sociétés minières

Dongola, 1 — Le Wali chargé de l'Etat du Nord, Mohamed Al-Hassan Al-Saawri s'est réuni avec les directeurs et les représentants des sociétés opérant dans l'Etat, la délégation de la société soudanaise des ressources minérales, de nombreux membres du Comité de la sécurité de l'État, du directeur général du ministère de des Finances et de la Main-d'œuvre et la délégation de la société soudanaise des ressources minérales dans l'Etat.

Au cours de la réunion, le Wali a salué le rôle majeur joué par les sociétés minières dans la promotion du développement et de l'économie, ainsi que leur rôle dans la responsabilité communautaire, notamment dans la promotion des services de base pour les citoyens et le développement des villages et des zones où se déroulent des activités minières.

Al-Wali a affirmé que l'État prête à surmonter tous les problèmes auxquels se face les entreprises pour pouvoir jouer son rôle et rejeter à nouveau toutes les formes de violation des droits des sociétés et des sites miniers.