Algérie: Ramadhan-Ouargla - Des colis alimentaires au profit des malades cœliaques

Ouargla — De nombreuses familles ayant des membres atteints de la maladie cœliaque, connue par l'intolérance au gluten, vont bénéficier de colis alimentaires à Ouargla, dans le cadre d'une campagne de solidarité à l'occasion du mois sacré du Ramadhan, a-t-on appris mercredi des organisateurs.

Initiée par l'association locale de malades cœliaques, cette campagne de solidarité, portant sur la distribution, à titre gracieux, de colis alimentaires dits "couffin du Ramadhan" contenant diverses denrées essentielles (farine, pain, pâtes et autres) à base de produits sans gluten, tels que le riz, le maïs et le quinoa, a pour objectif de soutenir cette frange sociale et les gens en difficulté notamment, a précisé la présidente de l'association.

Ciblant une centaine de patients recensés à travers différentes régions de la wilaya, cette action caritative, qui traduit les nobles traditions de solidarité avec les nécessiteux en vue de diminuer les disparités sociales, s'effectuera sur la base de listes établies en coordination avec les services de la Santé, a expliqué Hanane Bougherara.

A quelques jours du mois sacré, les préparatifs vont bon train au niveau de l'association qui s'emploie actuellement à collecter les dons de bienfaiteurs, pendant qu'une opération de sensibilisation a d'ores et déjà été lancée sur les réseaux sociaux pour appeler tous ceux qui peuvent apporter leur contribution, a-t-elle dit.

Encadrée par les membres de l'association avec le concours de praticiens spécialistes, surtout en gastroentérologie et en pédiatrie, la campagne sera aussi une opportunité pour prodiguer des conseils aux patients sur les bonnes pratiques, permettant de bénéficier d'informations sur leur maladie et leur évitant d'éventuelles complications, en plus de l'adoption d'un régime équilibré et sain durant le mois du jeûne, a-t-elle poursuivi.

En dépit du manque de statistiques précises, la présidente de l'association a fait savoir que le nombre de personnes souffrant de cette pathologie chronique et héréditaire, qui entraîne des symptômes digestifs lors de la consommation d'aliments contenant du gluten considéré comme des protéines présentes dans la farine de céréales, tels que le blé et l'orge, n'a cessé d'augmenter au fil des ans en Algérie.

Comme une allergie alimentaire, Mme. Bougherara a fait savoir que l'intolérance au gluten est parfois associée à une atteinte neurologique, provoquant le plus souvent des migraines, une fatigue, une faiblesse musculaire et d'autres carences.

Avec le facteur d'hérédité, il y a une possibilité de trouver plusieurs membres de la même famille atteints de cœliaque, a-t-elle encore fait savoir, sachant que ces personnes doivent suivre une diète stricte sans gluten pendant toute leur vie.

Ce régime engendre des dépenses supplémentaires, lorsque l'on sait que les aliments sans gluten sont rares et plus couteux sur le marché.

Depuis sa création il y a à peine quelques mois, cette jeune association des malades cœliaque à Ouargla, dont le nombre de patients oscille ente 300 à 400, confirme son engagement envers les patients qui nécessitent un véritable accompagnement, médical et psychologique, pour retrouver leur santé, en mettant en place plusieurs initiatives à caractère social et solidaire dans le cadre de sa démarche d'association citoyenne.