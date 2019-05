Algérie: Ligue 1-USMA - Boualem Chendri nouveau président du Conseil d'administration

- Le membre du Conseil d'administration de la Société sportive par actions de l'Union sportive de la médina d'Alger (SSPA/USMA), Boualem Chendri a été désigné mardi nouveau président de ce conseil, en remplacement d'Ali Haddad, visé actuellement par une enquête judiciaire.

"Devant la vacation constatée au poste de président du Conseil d'administration de la SSPA/USMA, les responsables administratifs du club et de proches membres de la famille usmiste se sont réunis mardi matin et ont désigné à l'unanimité Boualem Chendri comme nouveau président" a annoncé sur son site officiel la direction des Rouge et Noir, actuels leaders du championnat de Ligue 1 Mobilis de football.

Le Conseil d'administration a profité de l'occasion pour se pencher sur d'autres cas urgents, notamment, la non régularisation de la situation de certains employés au club, dû à l'incapacité de l'entreprise actionnaire majoritaire, l'ETRHB, de satisfaire cette demande dans l'immédiat.

"Le Conseil d'administration, en concertation avec les dirigeants du club, ont soulevé le problème financier et ont décidé de verser aux joueurs un des quatre mois de salaire que le club leur doit, et ce, avant le début du mois de Ramadhan. De ce fait, l'USMA ne devra plus que trois mois de salaire aux joueurs" a-t-on encore rassuré du côté des Rouge et Noir.

Selon le Conseil d'administration, "un récent examen des états financiers du club a démontré que les créances détenus auprès des sponsors couvrent largement les dettes courantes de l'USMA, et dégagent même un surplus, qui permettra de subvenir largement aux besoins financiers du club, et ce, jusqu'à la fin de la saison en cours".

Les membres du Conseil d'administration se sont également réunis avec les joueurs, pour les rassurer et les encourager, pour qu'ils puissent aller au bout de leur objectif, consistant à offrir un nouveau titre de champion d'Algérie à l'USMA.