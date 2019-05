Sénégal: Louga - Des malfaiteurs cambriolent plusieurs boutiques à Thiamène (témoins)

Thiamène (Louga) — Un groupe d'une dizaine de malfaiteurs encagoulés ont cambriolé, dans la nuit du mercredi, à Thiamène (Louga) plusieurs boutiques du marché, emportant de l'argent, a appris l'APS auprès de témoins.

Une dizaine de personnes venues à bord d'une voiture 4X4 ont ligoté le gardien avant de dévaliser plusieurs boutiques.

Retrouvé à son domicile situé non loin du marché, le gardien se rappelle avoir tenté de se sauver avant d'être rattrapé par une dizaine de personne aux visages dissimulés dans des cagoules.

"J'ai entendu du bruit et je suis sorti pour voir. Quand j'ai allumé la torche, j'ai aperçu un individu vêtu de blanc. Et aussi j'ai éteint la lumière et lorsque je l'ai rallumée, une autre personne est apparue. C'est là qu'ils m'ont tendu une embuscade", a raconté Mamadou Kane.

"Ils m'ont demandé où est ce que les commerçants gardaient leur argent et où se trouve la boutique qui fait le transfert d'argent Wari. Ils m'ont attaché les mains et les pieds et roué de coups", poursuit-il, sous le choc.

"Quand ils ont terminé leur forfait, ils m'ont embarqué à bord de leur voiture 4X4 puis m'ont abandonné derrière le village avant de s'en fuir. C'est à mon retour que j'ai prévenu les habitants", a-t-il dit.

"C'est vers 3h du matin que le gardien est venu me réveiller pour me prévenir. Ils ont dévalisé 9 boutiques dont la mienne", a soutenu une des victimes de ce cambriolage, Oumar Gueye.

Selon lui, c'est la troisième fois que des ravisseurs s'introduisent dans le marché pour cambrioler. "La gendarme située à 14 Km d'ici est venue en patrouille jusqu'à 7h du matin, mais les malfaiteurs étaient déjà loin", a-t-il ajouté.

Trouvé en train de poser de nouvelles serrures, le commerçant Baye Lakhate est aussi victime de ce cambriolage.

"C'est la deuxième fois. Notre principale préoccupation à Thiamène est l'insécurité. Nous voulons un poste de police pour assurer notre sécurité parce que les voleurs peuvent revenir à tout moment", a-t-il plaidé.