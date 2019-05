Algérie: Plus de 30.000 arbustes plantés dans la capitale en six mois

Alger — Plus de 30.000 arbustes ont été plantés dans la capitale ces six derniers mois dans le cadre du programme de sensibilisation environnementale "Mon environnement est vert 3" avec la participation de plus de 30 associations s'intéressant à l'environnement, des élèves et des scouts, a indiqué mercredi une responsable à la Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger.

Plus de 30.000 arbustes ont été plantés à travers les différents sites forestiers de la wilaya d'Alger depuis le lancement du programme en novembre de l'année dernière outre les opérations de reboisement menées lors des journées nationale et internationale de l'environnement en vue de sensibiliser à l'importance de la protection de l'environnement, a précisé Hadjira Hellas à l'APS, Coordinatrice du programme "Mon environnement est vert 3" en marge de la cérémonie de clôture du programme organisée au niveau de la commune de Bab Ezzour.

Les opérations de reboisement ont été menées en collaboration avec différents partenaires œuvrant dans le domaine de la sensibilisation à la protection de l'environnement et les clubs verts de différentes écoles de la capitale, a fait savoir la responsable, précisant qu'elles ont concerné tous les sites forestiers de la capitale, notamment les forêts de Bouchaoui, Bainem, Beau-lieu (Oued Smar), Hydra et Dounia Parc (Dely Ibrahim).

Le programme mis en place par la Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger, en collaboration avec 30 associations s'intéressant à l'environnement, a été encadré par plus de 20 entreprises publiques spécialisées, à l'instar de NETCOM, EXTRANET, l'Institut national de la recherche forestière, la Direction de l'environnement de la wilaya et l'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau.

"Mon environnement est vert 3" a notamment été marqué par la reconduction d'une convention de partenariat et de coopération entre la Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger et le groupe Sonatrach, portant sur la protection de l'environnement et du patrimoine forestier et la formation des associations activant dans ce domaine.

La convention prévoit un accompagnement de la part de Sonatrach dans les actions de protection de l'environnement et la fourniture d'outils pédagogiques pour les campagnes de sensibilisation.

Concernant le bilan de la campagne de sensibilisation "mon environnement est vert 3" durant la période s'étalant du mois de novembre dernier jusqu'à la semaine en cours (7 mois), plus de 11 jours sensibilisation ont été consacrés aux élèves des établissements scolaires d'Alger avec pour objectif ancrer les valeurs de la protection de l'environnement.

A l'occasion de la clôture du programme "Mon environnement 3" coïncidant avec la célébration de la Journée internationale des travailleurs, le 1er mai, plusieurs travailleurs relevant de la direction et différents partenaire ont été distingués en reconnaissance à leurs efforts pour la préservation de l'environnement.

La clôture a été marquée, également, par la projection d'un documentaire qui a passé en revue toutes les étapes du programme ainsi que les principales activités réalisées à travers tous les sites forestiers.

La wilaya d'Alger dispose d'une richesse forestière de plus de 5.000 ha répartis sur 113 sites forestiers, dont bon nombre d'entre sont situés sur le tissu urbain avec des superficies variant entre 1 ha et 8 ha, alors que les superficies des grandes forêts d'Alger oscillent entre 300 ha et 600 ha , à l'instar de "Bouchaoui", "Bouzaréah", "Ben Aknoun", "Baïnem" et "19 juin".