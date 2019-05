Congo-Kinshasa: FCC - Anciens et nouveaux Gouverneurs des provinces chez Kabila !

Hier, mercredi 1er mai 2019, l'Autorité morale du Front Commun pour le Congo (FCC) et ancien Président de la République, Joseph Kabila, a reçu, en sa résidence privée de Kingakati, les anciens gouverneurs et nouveaux gouverneurs élus membres de la plateforme politique qu'il dirige.

Il était question d'adresser des messages particuliers à ces gestionnaires des provinces, vieux et neufs, en cette période des préliminaires de la présente mandature sous le règne de Félix Tshisekedi.

Aux anciens gouverneurs du FCC, Joseph Kabila a adressé ses remerciements pour le travail accompli pour la nation sous les couleurs de la famille politique dont ils sont tous membres et souvent dans des conditions très difficiles. Ensuite, aux nouveaux, il a adressé ses félicitations, avant de leur prodiguer quelques conseils notamment, celui de prendre en compte l'esprit de la coalition constituée avec le Cap pour le changement (CACH). Mais aussi de travailler, en conséquence, en parfaite collaboration avec les Institutions nationales, en premier lieu le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, dont ils seront les représentants dans leurs provinces respectives.

En père de famille, le président honoraire de la République Démocratique du Congo a surtout insisté sur la nécessité, pour tous ces dignes représentants du FCC, de rester proches de la population et d'œuvrer à la résolution des problèmes quotidiens de celle-ci.

A vrai dire, le FCC tient à renforcer davantage sa suprématie et son esprit de cohésion aujourd'hui plus qu'hier. Ils détiennent actuellement la majorité des sièges dans les Assemblées nationale et provinciales, le Sénat et les gouvernorats dont les gestionnaires ont été reçus ce mardi.

Rappelons qu'avant l'élection des gouverneurs, les chefs des différents regroupements membres du FCC s'étaient retrouvés autour de Joseph Kabila toujours à Kingakati. Ce jour là, ils avaient signé un acte d'engagement et avaient réaffirmé leur fidélité et leur loyauté à l'ancien chef de l'Etat. Ils s'étaient engagés à demeurer unis et solidaires sous le leadership de Joseph Kabila.