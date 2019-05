Congo-Kinshasa: Célestin Mbuyi - "Depuis deux décennies, le niveau de l'enseignement universitaire a régressé, l'Etat doit agir pour éviter le pire !"

En marge de la journée nationale de l'enseignement, célébrée le 30 avril de chaque année en République Démocratique du Congo, Célestin Mbuyi Ilunga, Assistant à l'Université Chrétienne Cardinal Malula (UCCM), a brossé le bilan du niveau de l'enseignement congolais, en général, et particulièrement celui du cycle Supérieur et Universitaire. "La situation est exécrable.

A regarder le cours des évènements depuis les deux dernières décennies, je peux affirmer, avec ferveur, que les choses ont suffisamment régressé. Le niveau des étudiants baisse de plus en plus en rédaction, rétention, expression orale voire, l'appropriation des cours", a-t-il déclaré au cours d'un entretien avec La Prospérité.

En effet, évoluant dans le domaine de l'Enseignement Universitaire il y a approximativement 7 ans, Mbuyi Célestin affirme s'inscrire dans la lignée de ceux qui portent leur voix pour que, dans les jours à venir, l'Enseignement au Congo revête sa valeur d'antan. "Des années durant, les habitants des pays avoisinant la RDC envoyaient leurs étudiants à Kinshasa pour faire des études universitaires, mais aujourd'hui ce sont nos étudiants qui vont ailleurs et font douter de leur capacité du fait qu'ils ne savent pas défendre leur diplôme", a-t-il soutenu.

Dans ses propos, il déclare que les causes de la baisse du niveau ainsi que de la qualité de l'enseignement en RDC sont légions. Cependant, les plus récurrentes et profondes ayant pris de l'ampleur sont notamment, la corruption, l'intérêt accrue de l'argent de la part des autorités académiques, l'inadaptation des programmes de formation, le manque du standing universitaire, l'inadaptation des programmes de formation, témoigne-t-il. "On peut estimer 2 sur 10 universités qui sont encore dans le minimum de formation nationale".

A son avis, même si aujourd'hui les conceptions de familles ont été remodelées surtout que les filles vont désormais à l'Université, cela ne constitue en rien une avancée. Car, dit-il, l'avancée n'est pas en termes numérique, mais c'est au dépend de la qualité de ce qui se fait. "L'Evolution de l'enseignement, c'est la qualité et non le nombre d'enseignants, ni des bâtiments".

Ce qu'il faut pour y mettre fin

Selon ce jeune Assistant, pour pallier ces maux dont l'inadéquation entre le niveau des diplômés et leur défense, il faudrait que les autorités compétentes s'impliquent personnellement et activement.

"Les priorités sur lesquelles il sied de se pencher sont la réforme du système éducatif national en commençant par les institutions publiques puis privées, la construction de nouvelles universités par l'Etat et la définition de l'orientation de chaque université, la mise en place des Universités de spécialisation en lieu et place de fourretout, la reformulation du programme des cours à tous les niveaux, s'introduire dans le système LMD pour une formation professionnelle de qualité, la multiplication des partenariats entre pays, la révision de la loi sur l'ESU, et la viabilité des universités nationales", a-t-il indiqué.

Par ailleurs, pour ne pas tomber dans la généralisation, Célestin Mbuyi a indexé les potentiels responsables de ce chaos. Il s'agit, de son avis, de l'Etat, des enseignants et des apprenants.

Pour la petite information, Célestin Mbuyi est Assistant premier mandat à l'Université Chrétienne Cardinal Malula, titulaire de cours de documents commerciaux du Professeur Opika Mutebula Eric, et Assistant premier mandat à l'Institut du Pétrole et du Gaz en charge de comptabilité, évaluation de projet, systèmes comptables comparés.