Gabon: UOB - Nguéma Obame Yvan Stoël attend toujours d'être évacué

Le cas de l'étudiant Yvan Stoël Nguéma Obame suscite beaucoup d'émotion depuis que ces camarades du département communication de l'Université Omar Bongo ont décidé de révéler L'état de santé de ce dernier. Le jeune Stoel a pris un choc après une partie de football, et s'était fracturé l'os du poignet. Aujourd'hui, cette plaie s'est infectée au point de se muter en cancer des os.

Etudiant en 1ère année au département des sciences du langage, sciences de l'information et de la communication, Nguéma Obame Yvan Stoël est aujourd'hui victime d'une plaie qui s'est infectée au fil du temps au point de se muter en cancer des os. C'est au cours d'une partie de football que l'étudiant de l'Université Omar Bongo a eu ce fameux choc qui l'a malheureusement conduit à ne plus se servir convenablement de sa main droite. A présent que la situation s'est aggravée, une évacuation s'avère plus que nécessaire. En effet, après avoir fait le tour des hôpitaux dans la capitale, il a finalement été constaté que le matériel adéquat pour le soigner manquait, et que la seule solution était l'amputation de sa main.

Mais après d'autres analyses concrètes, certains médecins ont jugé utile de l'évacuer vers le Maroc. A cet effet, les camarades de son département à l'Université Omar Bongo avaient commencé à faire des démarches en vue de l'évacuer le plus vite possible vers le royaume chérifien. Mme. La directrice dudit département, avec le concours des membres du Glossa (mutuelle du département de SDLIC) ont initié lesdites démarches auprès d'autres étudiants. Des cotisations ont été faites pour qu'il puisse quitter le pays, et selon certains camarades, ils auraient réunis la somme de 400.000 francs CFA. Une somme bien trop faible pour prétendre à une évacuation. Ils ont alors décidé de communiquer un numéro par lequel les personnes susceptibles de l'aider pourront réagir en faisant des transactions monétaires.

La mutuelle de son département s'est aussi rendue à la CNAMGS, mais le refus catégorique des agents de cette structure a freiné leur élan. Ces derniers réclameraient à l'Etat plusieurs milliards de francs, donc ils ne peuvent pas prendre en charge le patient. Ces révélations donnent des sueurs froides aux autres étudiants de cette université, qui n'arrivent toujours pas à comprendre comment cette entité n'agit pas par solidarité envers leur camarade et compatriote gabonais. Ils ont alors décidé de communiquer un numéro par lequel les personnes susceptibles de l'aider pourront réagir en faisant des transactions monétaires. Pour l'heure, l'étudiant Nguéma Obame Yvan Stoël attend toujours d'être évacué.