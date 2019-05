Ile Maurice: Meeting 1er-Mai - Le duo Rawat-Bhadain révèle les dons du groupe BAI au MSM

Il avait promis des révélations et Roshi Bhadain n'a pas déçu. La présence de Laïna Rawat au meeting du Reform Party ce mercredi 1er mai a surpris plus d'uns. Le clan Rawat était à couteaux tirés avec Roshi Bhadain depuis le démantèlement du groupe BAI en 2015. Laïna Rawat était l'invité surprise du Reform Party et a également pris la parole.

Quatre ans après, la fille du magnat Dawood Rawat vient exonérer l'ancien ministre de la Bonne gouvernance dans cette affaire. «Ce n'est pas Bhadain qui a démantelé la BAI. C'est l'œuvre de Vishnu Lutchmeenaraidoo», a déclaré Laïna Rawat. Nous attendons toujours une réponse de Vishnu Lutchmeenaraidoo face à ces allégations.

Une étonnante réconciliation suivie d'étonnantes révélations : celles des financements qu'aurait obtenus le Mouvement socialiste militant (MSM) de la BAI. En projetant des documents sur un écran géant, Roshi Bhadain a indiqué que le parti orange a bénéficié de Rs 19 millions des caisses de défunte British American Investment. Des transferts en six tranches s'étalent sur une période allant du 10 avril 2010 au 23 novembre 2010, selon le tableau suivant.

21 avril 2010 : Rs 5 millions

28 avril 2010 : Rs 5 millions

19 mai 2010 : Rs 5 millions

10 août 2010 : Rs 2 millions

1er novembre 2010 : Rs 1 million

23 novembre 2010 : Rs 1 million

La BAI transfère Rs 10 millions au MSM le 21 et 28 avril 2010, soit avant les élections. by L'express Maurice on Scribd

En montrant ces documents, Roshi Bhadain a déclaré que «éleksyon ti fér 5 mai 2010. Pou transfer avril là, zot pou vinn dir ou donasyon pou eleksyon. Bé ant lé 19 mai ziska 23 novam 2010, zot in pran Rs 9 millions ar BAI. Donasyon éleksyon sa ouci ? Pravind Jugnauth ti miniss finances. MSM ti dan kabiné. Ki été sa ?» Roshi Bhadain fait ressortir que ce n'est pas Dawood Rawat qui signe les demandes de transfert, mais un ex Chief Executive du groupe.

Le leader du Reform Party s'est aussi attaqué à l'ICAC et à la police. «Kot mo pou donn sa bann dokiman la ? La kwizinn pé roul l'ICAC. La kwizinn pé roul la police. Kisanla pou fer lankét lor sa bann malpropté là ? » a-t-il ironisé.

Après les élections, et en étant au pouvoir, le MSM bénéficie de Rs 19 millions de British American Investm... by L'express Maurice on Scribd

Le MMM a aussi été la cible de Laïna Rawat et de Roshi Bhadain. La femme d'affaires a affirmé que Paul Bérenger a, en personne, touché un chèque de Rs 10 millions des mains de Dawood Rawat. Ce n'est pas la première fois qu'on évoque ce chèque. Paul Bérenger a toujours maintenu que c'est un financement qui provient d'une compagnie et non d'un individu. Contacté ce mercredi, il n'a pas souhaité réagir.