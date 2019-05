Congo-Kinshasa: Eric Tshiasuma - La Nouvelle société civile dénonce la séquestration

La NSCC dénonce l'enlèvement, la séquestration, les menaces de mort, extorsion de ses biens et torture morale infligés à Mr ERIC Tshiasuma, Assistant chargé de monitoring des cas de violation des droits de l'homme à la NSCC, ce 30 avril 2019 par les agents se faisant passé de l'ANR dans leurs installations situé au stade des martyrs Kinshasa, le 01 mai 2019.

La Nouvelle Société Civile Congolaise, NSCC en sigle, dénonce avec la dernière énergie l'enlèvement, la séquestration, les intimidations, des menaces de mort, l'extorsion de ses biens privés et tortures morales sévères infligées à Monsieur Eric MULUMBA TSHIASUMA, Assistant charge de monitoring des cas de violation des droits de l'homme à la NSCC, ce mardi 30 avril 2019 aux environs de 16h00 par des individus se faisant passer pour agents de l'ANR (Agence Nationale de Renseignement), cela en complicité avec les agents de la Police de Circulation Routière(PCR) à la hauteur de croisement des avenues Asossa et Enseignement non loin du Boulevard triomphal.

Pour mémoire cet enlèvement est intervenu ce mardi 30 avril 2019, juste quelque minute après avoir quitté son lieu travail à 16h00 et se dirigeant vers son arrêt de bus pour rentrer à son domicile. Après l'avoir pris comme un briguant alors qu'il était en communication au téléphone, ses ravisseurs lui signifieront qu'il serait un journaliste suspect en train de comploter contre la république, il sera conduit dans leur bureau au stade des Martyrs à partir de l'entrée donnant sur Pont Gaby. Dans ce bureau ses téléphones, ses pièces d'identité, son flash disque et son argent (15.000 Fc et 10$USA) seront confisqués. Après l'avoir gardé arbitrairement dans ce bureau, ils le relâcheront sans ses biens ni moyen de transport aux alentours de 18h00. Face à cette situation extrêmement préoccupante: - La NSCC dénonce ce traitement inhumain infligé à son agent par ces délinquants inciviques se faisant passer pour les agents de l'ANR dont le bureau serait au stade des martyrs à Kinshasa ; - la NSCC appelle les autorités de l'ANR, de la CDNH et de la Police nationale de Kinshasa à l'ouverture d'une enquête pour dénicher ces inciviques d'une autre époque qui terrorisent les paisibles citoyens et que justice soit rendue à son agent pour rentrer de ses droits et que tous ses biens confisquer par ces malfrats lui soit rendu immédiatement ; - Craignant pour sa sécurité et intégrité physique, la NSCC déposera une nième plainte contre inconnu, ce vendredi 02 mai 2019 et appelle à l'intervention du Président de la République, du Ministre des droits humains et de la Commission Nationale des Droits de l'Homme pour la protection de son agent actuellement en situation difficile.

Pour la Coordination Nationale

Mr. Robert Kabakela

Coordonnateur Adjoint NSCC

Téléphone : +243999914958

Mr. Freddy Nsapu Mulamba

Directeur Programme DDH -NSCC

Téléphone : +243851535760

Courriel : nouvellesocietecivile@gmail.com Kinshasa RDC