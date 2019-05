Congo-Kinshasa: ESMK - Une journée porte ouverte organisée pour développer l'esprit entrepreneurial des jeunes

Dans le but de faire connaître ses objectifs au grand public, l'Ecole Supérieure de Management de Kinshasa a organisée une journée porte ouverte, samedi 27 avril dernier, dans la commune de Ngaliema. Cette école de commerce est organisée selon le schéma européen LMD (licence-master-doctorat), et sa vision s'articule autour de la formation des jeunes congolais à des métiers de cadres et de leur permettre d'acquérir des compétences professionnelles distinctives.

Il était également question d'expliquer aux invités ce que signifie un bachelor. C'est le titre correspondant à la licence, c'est-à-dire, au premier grade universitaire (diplôme d'Etat trois ans). Il permet d'obtenir 180 (crédits transférables dans l'espace européen et international) et la poursuivre vers le master (Diplôme d'Etat +5 ans).

Pour cette troisième édition, l'Ecole Supérieur de Management à Kinshasa (ESMK), a mis en place cette activité également dans l'objectif de ranimer ou initier l'esprit entrepreneurial.

A en croire les organisateurs, cet établissement se définit comme étant franco-congolais dans la mesure où son siège social se trouve en RDC, particulièrement à Kinshasa et décerne les diplômes Français, c'est-à-dire, international.

L'un des avantages de l'ESMK est qu'elle offre aux étudiants la possibilité d'effectuer les stages académiques et professionnels au sein des structures partenaires dont la plupart était représentée au cours de cet évènement avec des stands et l'exposition des produits divers selon la nature de la structure ainsi que les produits commercialisés ou services rendus sous des tentes nommées et colorées selon l'établissement.

Selon son fondateur, Gabriel Bernerd, l'ESMK a mis en place un système d'alternance Ecole-Entreprise que les étudiants suivent tout au long de leur cursus et permet aux étudiants de s'approprier les réalités de l'entreprise tout en poursuivant leurs études. Plusieurs partenaires de l'ESMK étaient présents et ont certifié que leur présence s'expliquait du fait qu'ils accompagnent cet institut en octroyant facilement des stages professionnels à l'étudiant et aussi de l'emploi aux plus appliqués.

"Le diplôme de l'ESMK permet d'acquérir une expérience « terrain » de 3 années significatives grâce à l'alternance. Il dote les étudiants de comportements et attitudes recherchés en entreprise", a épilogué Gabriel Bernerd. S'agissant du corps professoral, il a indiqué que son institution est composée de professionnels, personnalités académiques et d'auteurs d'ouvrages. Ils sont issus de plusieurs pays tels que la France, la Grande Bretagne, la Belgique, le Cameroun, la RDC, etc.

Selon les entreprises présentes, dont certaines sont les fruits des étudiants de l'école concernée, leur présence en ce lieu se conçoit également comme une occasion de se faire connaître et de faire la promotion de leurs articles, au mieux vendre et prendre de nouveaux contacts. S'exprimant à cœur ouvert, Jacques, vendeur du jus Jambo dont le prix revient à 2000 FC, a laissé entendre que cette activité est aussi une manière pour les apprenants de s'encourager et décider de se forger, aux yeux des prédécesseurs.

"Beaucoup reste à faire, certes, des avancés ne cessent d'être enregistrées. Néanmoins, nous fustigeons le rejet et le refus d'accepter des congolais qui, de plus, n'accordent pas beaucoup de chance aux nationaux. Ce comportement décourage", a déclaré un vendeur du stand de Multifix.