Sénégal: Mbour - Couverture médiatique du procès des thiantacounes

Me Abdourahmane Sow dit Lénine commis pour la défense de Cheikh Faye, Khadim Seck, Aly Diouf, a démarré sa plaidoirie devant la Chambre criminelle de Mbour, au 5e jour du procès du double meurtre de Médinantoul Salam, en cherchant à désamorcer la charge émotionnelle entretenue, selon lui, par la partie civile et le ministère public.

Il ne s'est pas privé, en démontant l'accusation, de faire le procès de la presse en décriant la couverture des journalistes, notamment les comptes rendus d'audiences.

Le délit de la presse semble reposer dans des propos «inconvenables» pour la défense des accusés dans l'affaire Cheikh Béthio Thioune. Me Abdourahmane Sow dit Lénine défendant son client Cheikh Faye, a dénoncé le fait de réfléchir en Wolof pour traduire ses idées en Français, ce qui aboutit à une altération de mots ou de propos.

Revenant sur la peine de perpétuité proposée, il a relevé que la requalification du recel de cadavres en recel de malfaiteurs par le juge d'instruction est à revoir.

Me Sow a rappelé la reconstitution des faits par le juge d'instruction n'a pas permis de dire que les coups étaient portés dans la demeure du guide des Thiantacounes.

La conférence de presse tenue à l'époque des faits incriminés parlant de meurtre avec actes de barbarie et de torture était du reste inconcevable et anormal, selon Lénine.

Pour lui, les images projetées demandent de juger par le cœur. Sur ce, il a rappelé au tribunal qu'il n'est lié que par les faits. La constance, selon Me Sow, n'est que la bagarre. Et, par conséquent, les variations de Khadim Seck (soulevées) sont permises par la loi.

«La charge de la preuve incombe à l'accusation. Qui dit bagarre, dit échange de coups», soutient la défense. Pour l'avocat d'Aly Diouf, le parquetier retient sa participation à la bagarre.

Il a insisté sur les véhicules restitués car la présence de sang n'est pas prouvée, selon les analyses des experts.

Il rappelle que l'interdiction formelle de Bara Sow d'accéder au domicile du Cheikh est connue de tous. «Les violences antérieures ne sont pas contestées par la partie civile. Béthio a une concession de 7 hectares et non une maison».

Et, «le parquet a dit que Béthio aurait donné l'ordre» a suffi pour que le président Thierno Niang ramène à l'ordre Lénine: «les conseils de Béthio n'ont pas droit à la parole».

Sur les tirs ou coups de feu de Khadim Seck relatés par un témoin, il soulignera qu'un tir parti par inadvertance n'assoit pas son accusation pour la mort d'Ababacar Diagne. A en croire Me Sow, ce dernier n'a pas été enterré vivant comme le prétend la partie civile. Selon lui, le tribunal a le devoir d'acquitter son client

«SERIGNE SALIOU BARRO QUI A ESSAYE DE CALMER LES PARTIES NE MERITE LES 10 ANS DE PERPETUITE»

Me Moustapha Dieng, avocat de Serigne Saliou Barro, accusé d'association de malfaiteurs et de recel, et contre qui il a été requis une peine de 10 ans de travaux forcés, pense que les faits sont regrettables.

Selon lui, le parquet a été méconnaissable en faisant cette réquisition. Il soutient que le dossier est mal ficelé. Il a déploré la tenue d'une conférence de presse sur l'affaire de Médinatoul Salam, alors que l'enquête n'était pas encore bouclée. Pour lui, la présomption d'innocence est sacrée.

Les homicides ne sont pas des meurtres, pour lui. Ainsi plaidant l'acquittement de son client, il avance: «La matérialité des faits est importante.

Serigne Saliou Barro qui a essayé de calmer les parties ne mérite les 10 ans de perpétuité. Les Sénégalais attendent le verdict. Barro est innocent, il doit être acquitté»

Me Ibrahima Mbengue démonte le réquisitoire du Procureur

Me Ibrahima Mbengue, le coordinateur du pool d'avocats de la défense commis par Samba Ngom, Aziz Mbacké Ndour, Serigne Saliou Barro et Aly Diouf, en appelle à la tenue du jugement des dossiers comme celui du double meurtre de Médinatoul Sazlam, dans les délais raisonnables car, depuis 2013, l'instruction est bouclée.

Prenant la parole pour sa plaidoirie au 5e jour de procès du double meurtre de Médinatoul Salam, devant la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Mbour, il a déclaré que le retard dans l'enrôlement de ce dossier est inexplicable pour lui.

Toutefois il se dit satisfait du ministère public et du président du Tribunal, Thierno Niang, pour ses quatre clients poursuivis pour association de malfaiteurs et recel et pour homicide et délit de détention d'armes pour Aly Diouf.

Concernant le délit d'association de malfaiteurs retenu contre ses quatre cités, il argumente que ces derniers ne se sont jamais associés dans le but de commettre des infractions.

Selon le conseil, «Thiantacounes n'est pas synonyme de malfaiteur» et à il a défié le ministère public dans les soixante-douze, c'est-à-dire aujourd'hui jeudi par rapport à sa plaidoirie pour les preuves des accusations portées contre ses clients.

Sur la thèse du «ndigël» lié à l'association de malfaiteurs évoquée par le procureur de la République, Me Diagne dira «ndigël n'est pas celui des talibés défendus». Il argue: «Personne ne l'a entendu... Béthio n'a pas demandé que Barra Sow ne vienne plus. Le ndigël est simple: "si Bara vient appelez la Gendarmerie".

Les Thiantacounes ne sont pas comptables... de Bara Sow.» Selon lui, le délit d'association de malfaiteurs ne peut pas être assis sur le ndigël. Aussi le délit de recel de malfaiteurs contre trois d'entre eux ne peut prospérer, pour lui.

A l'en croire, les faits d'homicide et de torture sont également démontables car non conforme aux termes de la Convention de New-York la définissant comme des douleurs et des souffrances physiques ou morales devant entrainer la mort.

Selon lui, son client «Aly Diouf a seulement pris une pierre. Babacar Diagne est mort de quoi ? Mon client était derrière, n'a tué personne ni avec fusil, il était à la porte de derrière. Et là il n'y avait pas de mort: "je n'ai atteint personne". Samba Ngom, devant le juge d'instruction avait dit: "je n'étais pas chez Béthio"».

Donc, pour le conseil de la défense, «poursuivre Aly Diouf, pour crime de meurtre avec barbarie, et Samba Ngom, pour a non dénonciation, ne sont pas fondés».

A l'en croire, la non dénonciation de crime ne peut prospère car les morts sont signalés le lendemain. Sur la détention d'arme, celle détenue par Samba Ngom n'est pas l'arme du crime, selon son avocat.

S'agissant du cas d'Aziz Mbacké Ndour, le chauffeur de Cheikh Béthio Thioune, partir de la sortie de la voiture pour asseoir sa culpabilité plaide pour le conseil de la défense, relavant que son client n'était pas au courant de la mort d'homme.

Le coordinateur des avocats de la défense s'offusque des diapos projetées dans le dos du tribunal et s'interroge sur leur finalité. Il en est de même pour l'étalage des scellés. Selon lui, l'articulation des éléments de preuve doit reposer sur une pertinence.

Par conséquent, l'avocat de la défense botte en touche les accusations portées contre ses clients et le réquisitoire du Procureur de la République demandant le mandat d'arrêt et une condamnation à une peine de dix ans de prison contre les prévenus lors de l'audience de la veille, lundi.

MAITRE ABDOU DIALI KANE

«Les faits d'auteur principal et receleur retenus contre Demba Kébé sont inconciliables» Me Abdou Diali Kane, le conseil de Demba Kébé, un des coinculpé de Cheikh Béthio Thioune dans le dossier du double meurtre de Médiantoul Salam, pense que son client ne peut pas passer d'auteur principal à receleur dans cette affaire.

Il se dit indigné, tout en s'inclinant devant la mémoire des défunts Ababacar Diagne et Bara Sow. «Je ne justifie pas le crime. Les responsabilités sont à situer. Les faits sont graves, selon le procureur et mérite une riposte. Je suis convaincu que vous rendrez la riposte».

Des éléments objectifs excluent, selon lui, l'association de malfaiteurs avec des actes préparatoires car Demba Kébé n'étant pas armé, selon le dossier, n'ayant pas participé à une conversation criminelle. «Le recel ne peut être commis par une personne extérieure et permettant à quelqu'un de se soustraire.

Demba Kébé n'a jamais porté une arme. Les certificats de genre de mort, pour Me Kane, montrent que les victimes ont été tuées avec des armes blanches. L'existence d'un acte matériel retenue contre son client est à prouver. Dans une infraction de groupe, on ne sait pas qui a fait quoi», soutient le conseil.

«Chacun n'est responsable que de son fait. Son geste est interprété comme une invite, le doute est là. La tâche de sang sur l'habit de Demba Kébé n'a pas fait l'objet d'une expertise. Demba Kébé a sauvé la dame qui portait un enfant», selon la défense.

MES ABDOULAYE SECK, IBRAHIMA NDIEGUENE ET ALIOU SENE DECELENT LES FAILLES DU DOSSIER

Me Abdoulaye Seck, commis pour Adam Sow poursuivi pour recel de cadavres, dit qu'en matière pénale, la charge de la preuve incombe aux accusateurs. Il a demandé l'acquittement pour les infractions liées à l'inhumation des victimes, conformément aux dispositions de la loi. Son client, pour lui, est un délinquant primaire.

Il n'a jamais nié les faits et n'a commis que des délits de violation de la loi sur l'inhumation. Sur ce, il a présenté des excuses. Pour Me Ibrahima Ndiéguène, l'avocat de Samba Fall, personne ne peut admettre les faits.

La sanction pénale, selon lui, veut que l'individu qui s'est écarté de la loi soit ramené à de meilleure attitude. La Chambre criminelle sait, selon lui, que l'association de malfaiteurs ne tient pas car n'étant pas constitué.

Le dossier repose sur des déclarations de participants à la bagarre, dit le conseil. Et les fais se sont passés chez une personne non ordinaire. Samba Fall dit comment il est arrivé dans le domicile du Cheikh, comment il a trouvé les deux corps.

«J'ai ramassé la manche d'une pelle à mon arrivée, les visiteurs étaient déjà repoussés'», avait dit son client.

Et Me Ndiéguène de relever la constance de son client dans ses propos de l'instruction à la barre. Me Aliou Sène, défendant Aly Diouf et Mor Talla Diop, conclut à une absence de preuves imputables à ses clients.

Il dit: «il y avait une bonne raison d'acquittement sur le meurtre, faut d'imputabilité à établir sans équivoque. Ni éléments, ni armes, les preuves matérielles ne sont trouvées sur eux. On ne peut pas déduire de la présence d'une personne une imputabilité des faits».