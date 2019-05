Afrique: Création de la ZLCA - Le FMI invite à la reduction des droits de douane et à la suppression des obstacles non tarifaires

La concrétisation de la Zone de libre-échange continentale Africaine (Zlecaf) serait d'un apport considérable à la croissance économique en Afrique subsaharienne.

Mais pour ce faire, il urge d'abaisser les droits de douane et surtout supprimer les obstacles non tarifaires pour favoriser l'intégration commerciale régionale, améliorer la logistique du commerce et poursuivre les réformes nécessaires entre autres pesants.

C'est ce qu'a dit mardi 30 avril, Papa Ndiaye, chef de division département Afrique du Fonds monétaire international (Fmi).

A peine ratifié par 19 pays contre 22 nécessaires pour la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), le Fonds monétaire international (Fmi) y voit une belle opportunité d'affaires pour la croissance économique de l'Afrique subsaharienne.

Dans son rapport d'avril 2019 sur les perspectives économiques régionales, rendu public mardi 30 avril, le Fmi soutient mordicus que la zone de libre-échange en Afrique amplifiera le potentiel de transformation économique de la région.

«Cela aura pour double effets de stimuler le commerce inter-régional et d'attirer plus d'investissements direct étranger (Ide) et de faciliter la création de chaines d'approvisionnement régionales, qui ont été des moteurs importants de la transformation économique dans d'autres régions».

Selon l'étude semestrielle, le développement des flux commerciaux internationaux et régionaux a joué un rôle non négligeable dans l'accélération de la croissance en Afrique ces dernières années (Fmi), 2015; Fmi, 2018 c).

La Zlecaf de 2018 constitue un nouveau tournant sur la voie d'une intégration régionale approfondie et d'une croissance plus rapide et plus durable».

Néanmoins, les divers résultats obtenus dans les Communautés économiques régionales africaines (Cer) semblent indiquer que l'intégration régionale est un processus complexe mettant en jeu plusieurs facteurs non tarifaires.

D'ailleurs, d'après les estimations, les pays africains commerceraient moins entre eux qu'avec d'autres régions.

En clair, outre leur taille et leur degré de développement, les économies africaines présentent des particularités en raison desquelles le niveau de l'activité commerciale est plus faible que dans d'autres régions.

LE SENEGAL, UN EXEMPLE A SUIVRE

Le constat est décevant, mais les facteurs structurels propres aux économies africaines ainsi que des facteurs liés aux politiques conduites expliquent largement cette réalité inconvenante.

A cette problématique, Fallou Mbow Fall, directeur adjoint du commerce extérieur (Dce) et non moins négociateur principal de la Zlecaf, dira: «Nos échanges commerciaux en Afrique s'évaluent à 42%.

Et au niveau de la Cedeao, ils s'apprécient à 80%. Ce qui fait inéluctablement du Sénégal, un exemple à suivre».

A noter que depuis le lancement en janvier 2012, le projet de zone de libre-échange continentale africain (Zlecaf) s'est réellement accéléré en 2016 avec trois Forums de négociation qui ont conduit à la matérialisation de ce grand projet.

Le 21 mars 2018, lors du sommet de Kigali 44 pays avaient signés. Et à ce jour sur les 22 signataires devant permettre la mise en place dudit projet seuls 19 pays ont ratifiés ledit accord.

LE COMMERCE DES SERVICES REPRESENTE 60% DU PIB

Jetant un regard furtif sur ledit rapport, M. Fall a fait remarquer à Papa Ndiaye chef de division département Afrique qu'il intéressant dans les prochains rapports de prendre en compte le commerces des services qui représentent 60% du commerce extérieur, non sans magnifier l'étude qui s'avère concluante dans l'élaboration des politiques publiques des Etats.

UNE CROISSANCE ECONOMIQUE PROJETEE A 3,5% EN 2019

Selon les projections, «la reprise économique devrait se poursuivre en Afrique subsaharienne et le taux de croissance passer de 3% en 2018 à 3,5% en 2019, avec toutefois des performances économiques toujours divergentes», indique ledit rapport présenté par Papa Ndiaye, chef de la division des études régionales au Département Afrique du Fmi en présence du ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo.

Toutefois, selon l'étude, la croissance va se stabiliser à un peu moins de 4% ou tout au plus 5%, si l'on exclut les deux plus grandes économies de la région, à savoir l'Afrique du Sud et le Nigéria».

A suivre M. Ndiaye, «ces chiffres globaux occultent les disparités considérables en matières de prospections de croissance deux groupes de pays».

Toujours selon le rapport: «Environ la moitié des pays de la région, essentiellement des pays pauvres en ressources naturelles, devraient connaître une croissance d'au moins 5%, ainsi qu'une hausse de leur revenu par habitant plus rapide que la moyenne mondiale à moyen terme».

UNE CROISSANCE FAIBLE A COURT TERME, ANNONCEE

En revanche, fait remarquer l'étude, «la croissance devrait rester anémique à court terme dans les 24 autres pays qui sont davantage tributaires des ressources naturelles, parmi lesquels l'Afrique du Sud et le Nigéria.

Dans un environnement économique et géopolitique complexe et moins favorables, «les pays à croissance économique rapide doivent faire passer les rênes de la croissance du secteur public au secteur privé parce que la forte croissance observée dans beaucoup de ces pays a été en partie stimulée par une hausse des niveaux d'investissement public qui a provoqué un alourdissement continu de la dette publique», indique le rapport.

Et dans les pays plus riches en ressources naturelles mais à moins forte croissance, «il est urgent de procéder aux ajustements budgétaires et extérieurs requis face à la baisse des prix des produits de base, d'introduire les réformes nécessaires pour favoriser la diversification économique et remédier rapidement aux incertitudes entourant l'action publique qui freinent la croissance, surtout en Afrique Subsaharienne» suggère l'étude.

UN ENVIRONNEMENT EXTERIEUR COMPLEXE

L'expansion économique mondiale a fléchi sur fond de montée des tensions commerciales, d'instabilité des conditions financières et de baisse des cours produits de base.

La croissance est estimée à 3, 6% en 2018, soit 0,1 point de moins que le chiffre projeté dans l'édition d'octobre dernier des perspectives de l'économie mondiale. Et elle devrait tomber à 3,3% en 2019 avant de remonter à 3,6% en 2020.

Avec un environnement extérieur moins porteur, la croissance moyenne en Afrique subsaharienne (pondérée par le Pib en parité de pouvoir d'achat) devrait passer de 3,0% en 2018 à 3,5% en 2019 et 3,7% en 2020, soit environ ¼ de point de moins que prévu dans l'édition d'octobre 2018 des Perspectives de l'économie mondiale (Pem).

ABDOULAYE DAOUDA DIALLO, MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET : «Le Sénégal a consenti d'importants investissements sur les corridors routiers dans le but de renforcer les échanges sous-régionaux»

Venu présider la cérémonie de présentation du rapport d'avril 2019 sur les perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne du Fonds monétaire international (Fmi), le tout nouveau ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a magnifié la qualité du rapport, qui sans doute est un outil d'aide à la décision politique pour une économie soutenue et durable.

Pour sa part, il a affirmé que les différentes recommandations formulées par l'institution de Breton Wood feront l'objet d'une attention toute particulière pour faire face aux risques qu'encoure la région subsaharienne, tels que relevés dans le rapport.

Le ministre de rappeler pour rassurer la représentante résidente Cémile Sancak que le Sénégal s'est souscrit à l'idée prônée par les inspecteurs du Fmi conformément aux orientations stratégiques de l'Union africaine sur la Zlecaf.

Le chef du département des Finances d'ajouter: «Le Sénégal a consenti d'importants investissements sur les corridors routiers dans le but de renforcer les échanges sous-régionaux».

PAPA NDIAYE, CHEF DE DIVISION AU DEPARTEMENT AFRIQUE DU FMI SUR LA DETTE : «Il faut, pour nos gouvernants, contenir les vulnérabilités liées à l'endettement»

Lors de la présentation du rapport d'avril 2019 sur les perspectives économiques régionales de l'Afrique sub-saharienne, Papa Ndiaye, chef de division au département Afrique du Fonds monétaire international (Fmi) a estimé qu'il est important pour les gouvernements de la sous-région de réduire les vulnérabilités qui sont manifestes au service de la dette.

Selon ce fonctionnaire international, «le taux du service de la dette est passé de 5% du Produit intérieur brute (Pib) en 2010 à plus de 10% en 2017. Donc, Il faut les contenir en vue de dégager un espace fiscal répondant aux besoins de développement de nos pays.

Cet écart pourrait contribuer à satisfaire des dépenses sociales». Il a parallèlement rappelé la place et le rôle que le privé national doit jouer pour porter la croissance économique durable.

A le suivre: «Les pays de la sous-région devraient alors contenir ces vulnérabilités et inviter les investisseurs locaux en même temps que tous les autres pays à créer les conditions nécessaires pour un développement soutenu et durable».