Sénégal: Affaire du double meurtre de Médinatoul Salam - La défense plaide l'acquittement des coaccusés de Béthio

Au bout de douze tours d'horloge, les seize conseils des coaccusés de Cheikh Béthio Thioune dans l'affaire du double meurtre de Médinatoul Salam, remontant au 22 avril 2012, ont plaidé l'acquittement de leurs clients contre qui la perpétuité est requise par le ministère public. Sur les autres incriminations, ils évoquent le non pertinence des faits qui leur sont reprochés.

Des conseils de la défense ont fait le procès de la presse auréolée et glorifiée par le Procureur de la République pour la couverture professionnelle de ce procès historique.

C'était avant-hier, mardi 30 avril, lors de leurs plaidoiries, au 5e jour de procès des Thiantacounes et de leur guide religieux devant la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Mbour.

Me Souleymane, l'un des conseils de Mame Balla Diouf relève l'insuffisance des moyens de preuve.

Le socle d'une pelle cachée, une barre d'aluminium en fer forgé sont du reste, pour lui, des objets ramassés sur les lieux du drame ne pouvant conclure à l'implication de son client dans les faits incriminés.

Les traces de sang sur les habits de feu Bara Sow ne présument pas, selon lui, pas de marques apparentes de sauvagerie. A l'en croire, son client se désole de l'inhumation qui continue de l'affecter.

MAME BALLA DIOUF ET SERIGNE SALIOU BARRO INNOCENTES PAR LEURS AVOCATS

Me Djibril Wellé, commis pour la défense de Serigne Saliou Barro, n'a pas manqué de saluer l'objectivité du magistrat instructeur dans la délimitation des champs de responsabilité. Il est revenu, dès le début de sa plaidoirie, sur le mandat de dépôt requis contre son client, suivi d'une liberté provisoire.

A l'en croire, le procès est historique pour dire aussi que Saliou Barro est injustement au banc des accusés car, il était présent à Médinatoul Salam, au mauvais moment et à la mauvaise place.

Ce «diawrigne» du Cheikh est poursuivi pour recel de malfaiteurs et pour avoir aidé à l'inhumation des victimes, sans autorisation. Il n'a pas saisi l'autorité judiciaire des faits.

Sur son arrestation et son accusation, son conseil rappelle: «le Commandant de brigade de Mbour, par le téléphone de Béthio, l'a appelé pour lui demander de déposer le fusil qu'il détient à Touba à la brigade la plus proche.

Le fusil remis n'a pas tiré. Il ignore le meurtre». Selon lui, prononcer son acquittement serait une réparation d'injustices subis par son client.

«Son destin est entre vos mains (le juge Thierno Niang, ndlr). Il croit en Serigne Touba. Les éléments constitutifs (du dossier) ne militent pas pour un comportement criminel».

CHEIKH FAYE ET LE RANG DE «DIAWRIGNE» QUI DERANGE ?

Me Mame Thiaba Ba, assurant la défense de Cheikh Faye, rappellera que feu Bara Sow était interdit d'accès chez Cheikh Béthio.

Le conseil s'est d'abord incliné sur les mémoires des morts avant de faire le portrait de Cheikh Faye, dans le but de cerner la personnalité de ce dernier, à l'en croire, pour une appréciation des faits.

Chamberland, cet homme, ce diawrigne au passé sombre marqué par l'usage de la drogue et de l'alcool s'est assagi. Il doit son rang de diawrigne par obéissance, abnégation et suivisme. «Quand il a senti le danger venir, il a appelé la Gendarmerie.

Ce reflexe est citoyen», soutient le conseil. Le Cheikh, pour son avocat, n'a jamais demandé la violence.

«Je ne défends pas un monstre», lance la robe noire pour qui les accusations d'association de malfaiteurs, la thèse basée sur l'appartenance au groupe des «commandos» et un «ndigël» restent à revoir.

Le mot commando, à l'en croire, découle de la composition du groupe d'ouvriers simplement dans le but de faire du bien, dans les travaux champêtres, ceux de maçonnerie, de carrelage.

En plus, le conseil voit le commando visé devant la Chambre criminelle comme des délinquants primaires et n'ayant jamais été condamnés.

Sur l'association de malfaiteurs, dira le conseil, le raisonnement du parquet faisant du ndigël d'interdire à Bara Sow l'accès à la demeure du Cheikh n'est pas une infraction, l'ordre n'étant pas un délit; d'où son rejet d'un «raisonnement mal articulé».

LE TEMOIGNAGE DE MAKHTAR SOW... SUR CHEIKH FAYE EST TROUBLANT»

Le but d'une pareille démonstration de l'accusation, selon le conseil, c'est pour plaire à l'opinion, mais le droit pénal est celui de la certitude. Poursuivant ses arguments, il dira: «le ndigël ne dit pas aller tuer; refuser l'accès ne dit pas tuer.

Aller à la télévision est une alerte et non un ordre. La culpabilité doit être imputée objectivement», avance-t-il. Sur l'élément moral, il souligne que le commandant de la Gendarmerie a été appelé par Cheikh Faye, à chaque fois qu'il y a une menace de danger. Or, «un délinquant fuit la Gendarmerie».

Le conseil exige l'acquittement de son client car il n'y a ni association, ni entente préalable pour commettre des faits.

Ensuite, selon lui, le recel de malfaiteurs, rien ne l'assoit. Dans son raisonnement sur une supposée réunion, revenant sur le témoignage de Makhtar Sow soutenant avoir vu Cheikh Faye à une heure du matin, il note que cela est loin du concret, il a semblé apercevoir Cheikh Faye.

«Le témoignage de Makhtar Sow... Réveillé à une heure du matin, il a aperçu Cheikh Faye; connaissant tout le monde, il n'a identifié que Cheikh Faye, c'est troublant, cette hypothèse. Je vous invite à analyser le témoignage de Makhtar Sow.

Cela ne fait pas de Cheikh Faye un receleur ; même s'il a vu le Chamberland à une heure du matin, cela ne fait de lui un receleur, ni la thèse de la réunion ne peut être retenue.

On est en droit pénal, rien ne dit qu'il s'agissait d'une réunion. J'ai des appréhensions sur le dossier fait et dit de suppositions. L'évidence juridique fait défaut, il ne peut pas être poursuivi pour association de malfaiteurs».

LES AUTRES COACCUSES DE CHEIKH FAYE DISENT QU'IL N'ETAIT PAS AU COURANT DU MEURTRE»

«Les autres coaccusés le lavent, il n'était pas au courant du meurtre; il a été avisé par la Gendarmerie du drame.

Il est poursuivi pour complicité, une aide, une assistance. La complicité par provocation, un ordre direct du Cheikh. L'ordre du Cheikh ne saurait être un ordre direct suggérant la commission de l'infraction.

Demander de faire sortir ne signifie pas tuer. Cheikh Faye dérange, c'est le diawrigne. Le statut de Cheikh Faye n'assoit la complicité. Makhtar Sow est le seul à le voir, à l'entendre proférer des injures et ses propos n'entrent pas dans l'ordre direct.

Cet ordre est répercuté par les talibés. On n'assoit la complicité, mais par des faits objectifs. L'ordre donné ne demande pas de tuer. Son statut et sa posture, complicité de meurtre et de barbarie, la complicité par aide ou assistance. Cheikh Faye n'a pas participé et a été avisé par SMS de sortir.

Ce message téléphonique lui demandait de sortir. Il a été informé de la présence de Bara Sow. Les pierres lancées, la bataille était terminée, il ignorait la mort d'homme. Le fait matériel suppose la commission du délit. Il y a la question d'antériorité de l'élément matériel et de l'élément moral, l'intention fait défaut».

«LA RESPONSABILITE PENALE DE CHEKH FAYE... N'EXISTE PAS; ON NE DOIT PAS LUI FAIRE PAYER UN CRIME»

Et d'ajouter: «il a appelé la Gendarmerie par reflexe. On n'a pas l'intention de commettre un meurtre en appelant la Gendarmerie. Béthio Thioune a toujours loué les qualités de Cheikh Faye, son statut fait des jaloux et dérange.

Il a le pouvoir financier et spirituel du Cheikh. Le statut de cheikh Faye dérange, je ne suis pas loin de penser à une conspiration, en l'absence des faits. La démolition de la maison d'Ababacar Diagne a été précédée de dédommagement.

La responsabilité pénale... n'existe pas; on ne doit pas lui faire payer un crime. Pas de faits, pas de complicité, je demande l'acquittement.

Il y a une offense douloureuse ayant choqué tout le monde. Le droit pénal n'est pas un droit d'émotions». Faute de preuves et de rigueur, il sollicite de la Chambre criminelle l'acquittent pour la complicité et le recel.