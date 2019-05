Sénégal: Célébration du 1er mai - Les travailleurs s'unissent pour leurs droits

A l'instar de la communauté internationale, la journée dédiée aux travailleurs a été célébrée à Dakar dans l'unité à la place de l'Obélisque. Le ministre en charge du travail leur a demandé de remplir pleinement leurs tâches afin de pouvoir revendiquer en toute légitimité leurs droits.

Les secrétaires généraux des confédérations syndicales ont, quand à eux, demandé à l'Etat du Sénégal d'accélérer le pas pour le respect des différents accords déjà signés.

La coalition des confédérations de travailleurs et travailleuses du Sénégal a commémoré la fête du travail hier, mercredi, marquée par un rassemblement à la place de l'Obélisque. A cet effet, elle s'est interrogé sur : «le devenir du mouvement syndical dans un monde en mutation», qui est le thème de l'édition de cette année.

Les syndicalistes ont aussi saisi l'occasion pour porter leurs revendications qui tournent autour de l'embauche des contractuels, le droit à un logement, l'augmentation de salaire entre autres.

Pour l'union démocratique des travailleurs du Sénégal (Udts), la réflexion porte sur quatre revendications prioritaires que sont le dialogue social inclusif et performant, le financement de l'employabilité des jeunes, l'application des principes énoncés dans la déclaration tripartite de l'Oit sur les entreprises multinationales et la lutte contre les violences faites aux femmes en milieu du travail. Pour le Sutsas, son secrétaire général a demandé l'accélération des accords déjà signés.

La coalition des confédérations syndicales des travailleurs et travailleuses du Sénégal a aussi demandé la promotion des droits fondamentaux au travail, la lutte contre la pauvreté et le chômage mais aussi, la protection sociale pour toutes et tous.

L'effectivité de la retraite à 60 ans dans le secteur privé et la mensualisation du paiement de la retraite à l'Ipres n'a pas aussi échappé dans la plateforme revendicative présentée par les différents acteurs syndicaux ainsi que la matérialisation des conclusions de l'étude sur le système de rémunération.

Le ministre du travail, Samba Sy, venu prendre part au rassemblement a exprimé toute sa reconnaissance pour leur travail abattu et les a exhorté à plus de sacrifice et de rigueur.

« Il nous faut plus de rigueur, d'exigence, d'abnégation, de présence dont vous devez faire montre dans votre travail pour pouvoir revendiquer entièrement vos droits ». a-t-il fait comprendre.

CENTENAIRE DE L'OIT

L'édition 2019 est célébrée dans un contexte marqué par la célébration du centenaire de l'organisation internationale du travail (Oit).

Selon les syndicalistes, il faut le souligner avec force, au cours de ses 100 ans d'existence, l'Oit, dans le cadre d'une tripartisme fécond, a élaboré, discuté et adopté des centaines de conventions et de recommandations qui s'inscrivent toutes dans la promotion des libertés syndicales, du dialogue social et du travail décent.

« La célébration du centenaire de l'Oit est l'occasion de faire un bilan exhaustif et critique de cette institution internationale normative.

A cet égard, des progrès importants ont été notés notamment dans la régulation des relations professionnelles », a déclaré la coalition des confédérations syndicales des travailleurs et travailleurs du Sénégal dans le manifeste du 1er mai.