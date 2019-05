Afrique: Ligue des Champions - Le Wydad sans trois de ses cadres face au Mamelodi

Le Wydad de Casablanca sera amputé de trois de ses cadres pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions face au Mamelodi Sundowns.

Pour ce match retour, le WAC devra faire sans trois de ses cadres, en l'occurrence le capitaine Brahim Nekkach et le latéral et buteur Mohamed Nahiri, suspendus, en plus de Mohamed Ounajem qui n'a pas récupéré de sa blessure contractée lors du match de championnat contre le Hassania d'Agadir.

Le flanc gauche du Wydad de Casablanca manquera son grand animateur, l'ailier virevoltant Mohammed Ounajem ne se déplacera pas avec l'équipe du WAC qui va aborder un match délicat à Pretoria.

Trois absences et non des moindres, contenant, qui plus est, tous les compartiments du jeu, ce qui ne devrait pas faciliter la tâche des Casablancais devant une équipe sud-africaine joueuse et qui tâchera sans aucun doute d'exploiter cette donne.

Le Wydad mènera une mission difficile lors de son déplacement en Afrique du Sud pour affronter l'équipe de Mamelodi, pour le compte du match retour de la ligue des champions CAF.

L'équipe de Mamelodi, qui a étrillée Al Ahly au même stade de Pretoria (5-0), espère réaliser le même exploit. Les protégés du coach Pitso Mosimane comptent dans leurs rangs des éléments aguerris qui ne manqueront certainement pas de jouer à fond leurs chances devant un Wydad sommé plus que jamais de soigner ses virées en dehors de ses bases.

Avisé, le coach du WAC, Fouzi Benzarti dispose de bien d'autres atouts pour avorter les desseins du club sud-africain, affirmant que le WAC jouera à fond ses chances et produira un jeu offensif à l'instar du match aller. En effet, Le Wydad espère réécrire l'histoire du football marocain, proche du 3e titre en Ligue des champions.