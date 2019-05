Ile Maurice: Meetings du 1er-Mai - Au cœur de l'ambiance

Le MSM-ML à Vacoas, le PMSD à Ebène, le PTr à Port-Louis et le MMM à Rose-Hill. Les partis politiques sont fin prêts pour leur grand meeting du 1er Mai. Discours des leaders, ambiance, insolites, suivez notre live pour ne rien rater.

Reform Party: Ashit Gungah la cible de Roshi Badhain

Le ministre Ashit Gungah n'a pas été épargné par Roshi Bhadain. Une vidéo montrant le ministre Ashit Gungah en train de se faire insulté par les habitants de Fond-du-Sac récemment à la suite des récentes inondations, a été diffusée lors du rassemblement du Reform Party.

Laina Rawat s'invite au meeting du Reform Party

Son but : venir dire que ce n'est pas Roshi Bhadain qui a démantelé la BAI. Tandis que le leader du Reform Party a, lui, fait de sérieuses allégations contre le ministre Sesungkur.

MMM: pas de briyani à la plage pour les partisans

Ils sont retournés chez eux après le rassemblement. Aucun arrangement n'a été fait par le MMM pour le traditionnel briyani et pique-nique à la plage ce 1er-Mai. Les partisans sont partis comme ils étaient venus, par leurs propres moyens. Seules deux régionales avaient organisé le transport pour que les partisans puissent venir au rassemblement.

Steeve Obeegadoo: «Li pa korek ki parti politik en compétisyon avec syndika pou 1er-Mai»

«Le 1er-Mai c'est pour les travailleurs, leur lutte, leur droit.» Steeve Obeegadoom ancien membre du MMM, se dit contre les rassemblements des partis politiques le 1er-Mai. «Li pa korek ki parti politik en compétisyon avec syndika pou 1er-Mai», a-t-il indiqué.

Paul Bérenger: «Pa pou éna eleksyon parsiel ! »

Il est sûr de son point. Paul Bérenger affirme encore une fois dans son discours qu'il n'y aura pas d'élection partielle. «Lanbyans eleksyon penkor pren parski Pravin inn koz eleksyon parsiel. Mais pa pou éna sa !»

Le 22 décembre, indique-t-il, le Parlement sera automatiquement dissout. «Pravind Jugnauth kapav riss 5 mwa enkor mé enn krim sa ! Li pa pou ena manda apré le 22 desam, li bien mové pour nou péi !» Paul Bérenger a également indiqué qu'il faudrait avoir un mini amendement avant les e2lections. «Dimounn gayn drwa poz kandida san ki zot devwal zot apartenans.»

Pravind Jugnauth: «Kan mo get lafoul mo gayn gran encourazman»

Discours bilan pour Pravind Jugnauth à Vacoas. Après s'être réjoui de la forte foule de Vacoas, il a embrayé sur les projets du gouvernement. L'affaire MedPoint, avec sa grande victoire au Privy Council. «Ti pé dir affaire medPoint scandal du siecle. Moi mo famille nou inn subir. Zamai mo ti peur koi ke c soit. Mo conscience ti clair.»

Chagos, le Metro qui sera une réalité en septembre, la pension de vieillesse qui a doublé, Negative Income Tax ou encore le salaire minimum... Pravind Jugnauth a voulu mettre en avant ses réalisations. Il a aussi évoqué son combat contre la drogue et a énuméré sa priorité nationale. Entre autres, la santé nationale. Il a aussi mis en garde ceux qui veulent semer le trouble au sein du pays. «Zot pé mont latet dimounn pou al craz lieu de culte à Triolet et après al dir tel communauté pé kass zot lieu de culte... » Tandis qu'il y a d'autres qui ont dit, «bizin foutre le bordel dans le pays pour renverser le gouvernement. Mo donn enn avertissement sa bann dimounn la pran garde».

Le PM a aussi voulu s'expliquer sur les amendements à l'Immigration Act. «Mo accueillir bann étranger. Mais pas calcule ki kom étranger ou pou vinn fer trafic ici. Pa kan ou condamne pou harcelment sexuel ou pou vin fatig bann Madam ici. Sa ban dimoun la nou la le. Mo pass la loi pou ki pei pa vinn couma nouvel zelande ni sri lanka.»

MMM: la foule se disperse

Alors que le leader de MMM est toujours en plein discours, les militants quittent le coaltar. Ils sont peu nombreux à rester pour écouter le discours de Paul Be2renger. La foule se disperse petit à petit à Rose-Hill.

Roshi Bhadain: «Li pé pran ou kas li p donn ou kado»

La cible de Roshi Bhadain : le Premier ministre, Pravind Jugnauth. Evoquant l'augmentation de la pension de vieillesse, il dira notamment «kan li vinn dir ou li pé donn augmentation vieillesse, kisala so kas sa ? Se nou kas sa. Larzan travayer. Li dir ou eduction universitaire gratuit, meme sa kas la, kas travayer sa. Li pé pran ou kas, li pé donn ou kado.» Il a notamment remis en question le bilan de Pravind Jugnauth. «Ki bilan li ena ? Delo pena, delo pé rant dan lakaz. Li dir salaire minimum, ou kapav vive ek Rs 9000 par moi ? Nooooon.»

Adrien Duval: «Agalega pé grandi la pist pou selman 300 habitants, zot pé kouyonn lepep !»

L'ancien Deputy Speaker est revenu sur les différents Private Notice Questions que Xavier-Luc Duval, leader de l'opposition, a adressé au Parlement. «Xavier Duval finn amenn enn konba pou bann ti dimounn !» Adrien Duval est aussi revenu sur l'aménagement d'une piste d'aterrissage à Agalega. «Agalega pé grandi la pist pou selman 300 habitants, zot pé kouyonn lepep ! »

Des Bangladais au meeting de Lepep: pourquoi sont-ils là ?

Lepep «inn pey Bangladais Rs 7 000 pou assister meeting» a déclaré Navin Ramgoolam, hier, mardi 30 avril, lors d'une cérémonie de dépôt de gerbes au Square Guy Rozemont. Est-ce vrai ? Nous leur avons posé la question.

S'il est là à Vacoas, en ce mercredi 1er-Mai, explique Akash, 25 ans, c'est parce qu'un amiqu'un ami de Camp-Diable les a invités, ses collègues et lui. Est-ce qu'il a reçu du «paisa»? «Nahin !» L'ouvrier, qui travaille dans le textile, est à Maurice depuis un an. La politique ? Il n'y comprend rien. Tout ce qu'il sait, c'est que Maurice est un beau pays.

La Fédération des syndicats du secteur public fait entendre sa voix

Les membres de la Fédération des syndicats du secteur public (FSSP) ont été nombreux à marcher de St-Jean jusqu'à Belle-Rose ce matin. Le parti Rezistan ek Alternativ a également participé à cette marche. La foule scandait «viv lalit travay» et «dominer pa fer» sous le son de la ravanne.

Xavier-Luc Duval: «Premyé minis ki pou désidé ek ki ou pou maryé aster !»

Le leader de l'opposition est revenu sur le cas de Patrick Hofman lors de son discours. «Komié dimounn inn kontan, inn marié ek enn étranzé. Ki krim zot inn fer ? » demande Xavier-Luc Duval. «Premyé minis ki pou désidé ek ki ou pou maryé aster !»

Rajesh Bhagwan: «La moné ladrog pé fini dan lékours, la vérité pou vini bien vit !»

«Nou labouss péna kadna ! Tou lé mardi si péna MMM dan Parlman (... ) ou koné ki kantité maitress, ti kopin ena !» a martelé Rajesh Bhagwan. Il ne reste pas longtemps pour décembre et le MMM ira seul aux élections, affirme-t-il. Rajesh Bhagwan est également revenu sur la lutte contre la drogue. La moné ladrog pé fini dan lékours, la vérité pou vini bien vit !»

Rajesh Bhagwan: «MBC pou zwé kokin tanto, lakwizinn ki pé diriz zot»

Aujourd'jui marque le démarrage des élections glnérales, indique Rajesh Bhagwan. «MMM pou rent dan gouvernma, nou pou netway tou ! Pa pou ena nominé politik ! » Le membre du MMM a également affirmé que la MBC ne donnera pas de couverture adéquate au MMM. «MBC pou zwé kokin tanto, lakwizinn ki pé diriz zot», a-t-il martelé.

Navin Ramgoolam: «Soté pilé, zot ler finn arivé»

A en croire le leader des Rouges, les partisans ont fait une démonstration de force à Port-Louis. «Zot kapav fann lamonai. Soté pilé zot ler finn arivé», dira-t-il. Et de citer Abraham Lincoln : «You may fool all people some of the time or fool some people all the time but you cannot fool all people all the time.»

Kushal Lobine: «Gouvernma finn perdi dan so foupamalism»

Le premier des bleus n'a pas été tendre envers le gouvernement. «Dimounn dan St Paul pé noyer dan malprop » a indiqué Kushal Lobine, alors que le gouvernement fait des projets par milliards. «Nou gouvernma inn esouflé, linn perdi dan so foupamalism ! Nou péi dan lamé azan politik !»

Pravind Jugnauth: «Zot pé vinn dir ki Lepep massivement avec nou»

Le leader de l'alliance gouvernementale a démarré son discours à Vacoas en remerciant la foule «kinn sorti dan 4 coin Maurice». C'est, selon lui, un signal «ki zot pé avoyer à Port-Louis, à Rose-Hill et à Ebène... Zot pé vinn dir ki Leep massivement avek nou.»

Arvin Boolell promet de meilleures conditions aux travailleurs

«Le gouvernement n'a pas assumé ses responsabilités», est d'avis Arvin Boolell. Il en veut pour preuve ce qui s'est passé avec les travailleurs de Palmar «Comment peut-on parler du droit des travailleurs quand on licencie ?» «Sa pena kan PTr la... Travayer Karo pou gayn VRS, Travayer l'usine pou gayn Blueprint. Guet kip é fer ar SIFB. Pé dilapide cass planter.» Ce qui lui fait dire que le PTr a «la masse et nou pe al vers enn bel victoir».

Franco Quirin: «Jeux des îles, la moné pé marsé, zot pé tap plin !»

«Minis spor krwar avek so semiz oranz li pou fer nou gayn meday d'or ? Rs 4 milliards in dépensé dan Côte-d'Or, ki kantité lakaz ti kapav fer ek sa !» a scandé Franco Quirin. Selon lui, le complexe sportif ne sera pas prêt à temps. Il allègue que certaines personnes profiteraient pleinement des Jeux des îles pour se faire de l'argent.

Franco Quirin: «Minis la santé enn flop total»

Les cinq ans se sont écoulés et toujours pas d'hôpital pour le cancer. Franco Quirin, membre du MMM, indique que la situation ne fait qu'empirer. «Minis la enn dokter mé li enn flop total.»

Ivan Collendavelloo: «Nous avons besoin d'un 2e mandat»

Le leader du Muvman Liberater a tenu à dire à la foule qu'elle a pris la «bonne décision». «Al guet Rose-Hill, Port-Louis, pé bat lamok.» Le Premier ministre a remporté la victoire. «Ti pé rod met tou kalité tass ar li. Zot inn depens million pou al consey privé. La oussi consey privé pa trouv nanié. Bizin saluer SAJ pou so laguer Chagos. Sé enn gran victoir. La enn lot la lutte sé gayn enn 2e mandat.»

À Plaza: inauguration d'une stèle pour la lutte des travailleurs

Merril Anquetil, petite-fille d'Emmanuel Anquetil, a dévoilé une stèle ce matin à Plaza. Emmanuel Anquetil, Anjalay Coopen, Adolphe de Plevitz ou encore Vella Vengaroo, 19 noms de personnes ayant grandement contribué à la lutte pour les travailleurs à Maurice sont gravés sur le monument de 13 pieds.

Nando Bodha: «Zordi la foul historik»

Le ministre Nando Bodha s'est réjoui de la foule réunie à Vacoas. «MSM inn né ici en 83. En 2019, kot msm été ? Kot mmm été ? C msm ki inn amenn la lit militan. Azordi MSM avek ML pé dirige pei. Kot MMM ?» Mauice est devenu un chantier, dira Nando Bodha. «Avec Pravind, nou pou continié batir. Bann zenfan nani dadi pé rev mont dan metro express. Mo inn dir zot septam. Nou mission se amenn tou comunaute ensam.»

Jenny Adebiro: «Bann madam pa la pou fer pofler dan MMM»

«Fam bizin gayn respé», a réclamé Jenny Adebiro dans son discours lors de son discours. «Sômaz, problem la drog, nou koné ki kalité nou pé soufer pou grandi nou zenfan !»

Reza Uteem: «Boukou travayer pa gagn pension»

«Bann konpani oblizé ena fon pension pou zot travayer ! Tro boukou travayer viv ziska lontan pa gagn pension», a déclaré Reza Uteem. Il soutient qu'en cas de victoire, le MMM changera les lois du travail. «Bizin ena la lwa pou protez fonktionner.»

Ivan Collendavelloo: «Nou pe roul ver nou deziem manda !»

«Sa lafoul la témoin nou pé al ver enn gran viktwar !» a scandé Ivan Collendavelloo dans son discours lors du rassemblement du gouvernment à Vacoas. «Nou bizin pena divizyon dan sirkonskripsyon !»

Vacoas: le délire à l'arrivée de Pravind Jugnauth

Acclamation à l'arrivée de Pravind Jugnauth à Vacoas. Showkutally Soodhun fait grimper l'ambiance...

Quand Mr Malin s'en prend à Pinocchio

C'est lui, dit-il, qui a fait de sorte que les élèves aient les tablettes à l'école. Dhanrajsingh Aubeeluck confie qu'il était «lamem couma enn chien de garde. Parti malin pé dir bizin remersier laclas travayer». Et de soutenir que «Pinocchio et le roi lion inn gorer lor program electoral. Mo pou fer pension vieiles vinn Rs 15 000... » Le leader du Party Malin osera même comparer «Pinocchio» à un KFC...

Les syndicats se convergent vers le Plaza

«Viv lalit travayer ! Patron dominer fou déor ! » scandent les participants à la marche organisée par la confédération des travailleurs du secteur privé à Rose-Hill. Ils rejoindront le Plaza où une stèle, honorant ceux qui ont participé à la lutte des travailleurs, sera dévoilée. Plusieurs syndicats y afficheront leur présence.

Soodhun: «Mo émotionné, mo anvi ploré»

Showkutally Soodhun à Vacoas: «Mo anvi ploré. Mo remercie dieu. Personn pa le pran Navin Ramgoolam kont. Mo gayn mal o coeur kan pran so nom. Linn comens carier dan point o sab avec macarena. Li termine li roches noir..»

SAJ: «Seki zot fer li bon, seki nou fer nepli bon»

Sir Anerood Jugnauth a voulu recadrer les critiques lors de son discours pour le 1er-Mai. Et défendre le PM sur l'Immigration Act ou encore le Metro Express...

Navin Ramgoolam acclamé

Arrivée de Ramgoolam à Port-Louis. Lors de son discours, le leader des Rouges se réjouira notamment de la foule présente.

«Bizin ena au mwin 15 a 18 000 dimounn isi la, wai do!»

Question épineuse. Sujette à polémique. Combien sont-ils en ce moment au meeting de l'alliance Lepep ? Selon Akshay, partisan orange, «ena au mwin 15 a 18 000 dimounn isi la, wai do!»

Pour policier, ils sont quelque 5 000...

«Mo demann MBC alé !»

Parmi les cibles du PTr : la MBC. Dès le début des discours, les Rouges ont fait comprendre qu'ils ne voulaient pas que le meeting soit filmé. «Avan coumens meeting mo pou demann MBC alé», a déclaré Patrick Assirvaden.

Nani Toorawtee et le groupe Ecroignard donnent de la voix

Armées de leurs jhal, parées de leur T-shirts orange et blancs, nani Toorawtee et son groupe ont de l'énergie à revendre. Elles ont fait le chemin depuis Ecroignard pour être présentes à Vacoas pour donner de la voix, ou plutôt du son. Pourquoi sont-elles là ? "Be pou beta Pravind, li donn nou zoli pension." Oui, elle essaiera de lui faire un bisou tout à l'heure...

A Curepipe, le leader du Parti Malin arrive enfin...

Ses fans l'attendaient depuis un moment. Et Mr Malin a finalement pointé le bout de son nez... L'ambiance est au plus fort.

«Kan Navin ti premié minis li ti prepar enn laloi parey couma Immigration Act»

Lors de son discours à Vacoas, sir Anerood Jugnauth est revenu sur les amendements à l'Immigration Act. «Zot pé dir ou pa ti bizin pass sa laloi la. Laiss mo fer ou rappel ki dan period Navin ti PM, zot ti prepar enn laloi parey. Ti pou amender dans l'assemblée mais election finn aprocher zot pann gayn locasion pour fer li.»

SAJ : «Nou na enn PM ki ena a cœur linteret sa pei la»

Il n'était pas supposé faire un discours, a indiqué sir Anerood Jugnauth en prenant la parole à Vacoas. Mais il a tenu à le faire pour remercier les partisans de leur présence notamment. Et aussi pour leur dire que «pour les élections, au moment du vote, qu'il y ait au moins sept à huit fois cette foule».

Il s'est aussi attaqué à l'opposition, qui «tou seki nou fer nanien pa bon». Mais pour SAJ, «nou ena enn PM ki ena a cœur linteret sa pei la». Ce qui fait que le Metro Express par exemple, va moderniser le pays et ne se fera pas au détriment du pays comme le martèlent ceux dans l'opposition.

Ambiance: Roshi Bhadain à Beau-Bassin

Le Reform Party est aussi de la partie pour ce 1er-Mai. L'ambiance à quelques minutes des grands discours...

Port-Louis, Vacoas, Ebène : l'ambiance

A Curepipe: Mr Malin se fait attendre

A ce stade, les policiers et la presse sont plus nombreux que les partisans de Mr. Malin...

Pendant ce temps, à Port-Louis : «Ram Ram... eoula Ram !»

La musique résonne depuis 8 heures dans les rues de Port Louis. Si les die hards et organisateurs sont sur les lieux depuis ce mercredi matin, les activistes arrivent au compte-gouttes. «Ram Ram... Eoula Ram... Navin Ramgoolam pe retourner» sur l'air de Man Man qui joue en boucle.

Sur l'estrade, Patrick Assirvaden est aux commandes. Il est rejoint sans fanfare par d'autres anciens candidats. Stéphanie Anquetil, Anil Bachoo, Ezra Jhuboo, Osman Mahomed montent discrètement.

«Kan boss la arriver ki pou ena tapaz», avance un activiste, vêtu en rouge de la tête au pied. La musique commence à gagner ceux qui sont sur les lieux. Les pas de danse s'enchaînent. Les autres essaient tant bien que mal de mettre une banderole avec des caricatures de Showkutally Soodhun.

Ailleurs, on parle du bilan du gouvernement Lepep en petit comité...

Meeting Lepep : foule orange au bazar

Ce matin, de l'orange partout. Pavillons, T-shirts, bandanas, pancartes sont de sortie. A Vacoas, sur la place du marché, les étals des marchands de légumes et de fruits ont cédé la place à une salle verte - blanche pour l'occasion - immense, qui pourrait facilement accueillir cinq couples de mariés et des milliers d'invités. On a même découpé les garde-fous pour faire de la place. Ils seront «ressoudés» après, apprend-on.

Les derniers préparatifs hier soir

Dans les différents camps politiques, on s'affairait hier soir à mettre la main à la pâte pour que tout soit fin prêt pour ce 1er-Mai.

