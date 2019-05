Algérie: Sonatrach place le partenariat au centre de sa stratégie de développement

Alger — La compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, continuera à placer le partenariat avec les compagnies internationales, désirant investir en Algérie, au centre de sa stratégie de développement, a affirmé son P-dg, Rachid Hachichi.

Dans une lettre qu'il a adressée aux personnels de Sonatrach, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des travailleurs, M. Hachichi a précisé que le partenariat constituait un "choix historique et stratégique" pour son groupe.

Installé dans ses fonctions le 24 avril dernier, M. Hachichi a affirmé son engagement à œuvrer pour "poursuivre le développement de Sonatrach, société, qui, depuis sa création, ne cesse de contribuer à l'essor économique et social de notre pays".

Pour lui, Sonatrach, à l'instar des autres compagnies pétrolières, qui exercent des métiers complexes et qui évoluent dans un environnement incertain et très volatil, "a besoin aujourd'hui, de mobiliser toutes ses énergies et ses forces vives pour relever les défis et assurer la sécurité énergétique à long terme de l'Algérie, à travers la valorisation de toutes les ressources en hydrocarbures que renferme notre domaine minier".

Pour ce faire, le groupe doit "penser et agir, à court et moyen termes, pour atteindre les objectifs de production et de commercialisation grâce à une gestion rationnelle des ressources, tout en gardant le cap sur le long terme à travers une vision claire et partagée", explique-t-il.

Il a, dans ce contexte, mis l'accent sur l'impératif de "concentrer d'importants efforts sur le renouvellement des réserves et l'amélioration de la production d'hydrocarbures et leurs dérivés".

Estimant que les ressources humaines de Sonatrach constituent une "valeur certaine et durable", M. Hachichi s'est engagé à "améliorer les conditions de travail, consolider les acquis professionnels, de respecter les droits et leur exercice, dans le cadre de la réglementation et de garantir l'égalité des chances".

Cela permettra, a-t-il écrit, "que tout un chacun contribue au développement de notre groupe dont l'importance stratégique pour l'économie nationale n'est plus à démontrer".

Hachichi a, par ailleurs, assuré sa volonté d'œuvrer à "améliorer le climat professionnel en général pour que tout un chacun puisse trouver un environnement favorable à l'exercice de sa fonction ou de son métier dans le respect des mécanismes et instruments professionnels en vigueur, confortée par une relation de confiance empreinte de réciprocité".