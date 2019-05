Sénégal: Revendications - Le SAES pour le respect des accords

Selon le syndicat autonome des enseignants du supérieur, leurs attentes tournent autour de l'augmentation des financements alloués à l'école et à l'université publique, la finition et la construction d'infrastructures pédagogiques, le recrutement effectif et en nombre suffisants d'enseignants, la prise en charge de la problématique de la recherche et le traitement adéquat des acteurs du système éducatif national.

Le (Saes) a aussi demandé hier, au cours de la célébration de la fête du Travail, la revalorisation de la pension du Fnr et du fonds de solidarité sociales pour les retraités de l'enseignement supérieur.

Sur le plan international, le Saes a aussi avancé que le monde du travail est encore et toujours en quête de dignité et de meilleures conditions de vie professionnelle et familiale.

Le Suttaaas, réclame un logement social

Le syndicat unique des travailleurs des transports aériens et activités annexes du Sénégal a fait le bilan des 16 mois de présence dans le nouvel aéroport de Diass.

Selon les responsables syndicaux, les objectifs de l'époque étaient principalement l'indemnisation des ex-travailleurs d'Air Afrique, la réussite du transfert vers Aibd pour tous les affaires affiliés du Suttaaas, l'amélioration des conditions des salariés et enfin, l'habitat social pour les travailleurs.

«Tous les travailleurs basés au Sénégal sont intégralement indemnisés pour 97% de la population cible. 100% des ex-agents ont reçu des avances durant cette période, pour la section Shs, les effectifs qui tournaient autour de 227 en 2012 sont passés à 334 permanents au moment du transfert, le 07 décembre 2017, pour la Ahs en 2012 les effectifs qui étaient de 316 ont atteint 428 au moment du transfert entre autres. Aujourd'hui, pour ce premier mai, les acteurs réclament des logements.»