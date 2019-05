Mali: Journée de l'entreprise privée - Les acteurs réfléchissent sur les actions à entreprendre pour poser les bases du développement économique

La 3ème édition de la journée de l'entreprise privée s'est tenue du 25 au 26 avril 2019, au siège du Conseil national du patronat du Mali (CNPM). Le thème de cette édition portait sur : « Nouveaux corridors de développement et zones économiques : quel impact sur l'entreprise malienne et quelle contribution à la paix, à quelles conditions ? ».

L'ouverture des travaux a été marquée par la présence du représentant du ministère du Développement industriel et de la promotion des Investissements, Ibrahima Ahmad, du président du CNPM, Mamadou Sinsy Coulibaly, de l'ambassadeur de la France au Mali, ainsi que de nombreux exposants.

Le président du CNPM a justifié le choix du thème de cette édition. Pour Mamadou Sinsy Coulibaly, cela traduit, à juste titre, la volonté des entreprises maliennes de saisir l'opportunité offerte par l'Etat du Mali.

Ce, à travers la création de nouveaux corridors et de zones économiques spéciales devant contribuer au renforcement et à l' accélération de la croissance économique via des instruments bien encadrés techniquement, dotés d'équipements et d'un arsenal juridique , financier et matériel adéquats.

Au cours de ces assises, les participants ont eu l'occasion de réfléchir sur les nouveaux corridors de développement pour favoriser l'intégration et le développement au niveau sous-régional et régional, afin de stimuler les échanges commerciaux intra régionaux et encourager les marchés.

« Les corridors représentent pour les pays enclavés tel le nôtre, une chance à moyen et long terme de pouvoir participer au commerce mondial surtout quand les conditions requises y sont réunies», a-t-il souligné.

Quant au représentant du ministre en charge du Développement industriel et de la promotion des Investissements, il a félicité le CNPM pour l'organisation de cette journée, tout en évoquant l'important rôle du secteur privé dans l'économie nationale.

Aussi, Ibrahima Ahmad a rappelé les efforts consentis par le gouvernement en vue d'accompagner le secteur privé.

Ces deux jours ont été riches avec des interventions thématiques sur les préoccupations d'investissement, de financement, de marché et d'emploi à travers le partenariat public-privé ; exposition de produits/services des entreprises locales dans les stands etc.

Pour rappel, le Mali à l'instar de plusieurs pays du continent africain, sous l'impulsion des institutions de Bretton Woods, a fait le choix du secteur privé le moteur de la croissance économique.

Pour accompagner le secteur privé, plusieurs initiatives d'ordre institutionnel, technique et économique, notamment l'adoption de la loi d'orientation du secteur privé, instituant en son article 83 « qu'il est institué une journée annuelle de l'entreprise, en vue de mettre en exergue et de traiter les questions importantes relatives au développement dudit secteur ».

En effet, cette journée de l'entreprise privée a été un cadre de dialogue où les acteurs du secteur privé ont ensemble réfléchi sur les actions à entreprendre pour poser les bases du développement économique du Mali.