Gabon: Entrepreneuriat - Sarah Nang chez Carmen Ndaot

La ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat national, Carmen Ndaot a reçu Sarah Nang à son cabinet le 30 avril dernier. Fondatrice et gérante de l'entreprise Nys Cosmétiques, Sarah Nang a été distinguée par une médaille de Bronze au dernier Salon international des inventions de Genève (Suisse). Salon qui a eu lieu du 13 et 14 avril 2019. Une fierté nationale, dira le membre du gouvernement en guise de félicitation et d'encouragement.

La médaille de bronze en main, une distinction de plus pour Sarah Nseme- Nang qui vient d'être distinguée au Salon international des inventions de Genève (Suisse). Reçue en audience par Carmen Ndaot, ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat national, cette dernière n'a pas manqué de manifester sa fierté à l'égard de sa compatriote. « C'est avec un immense plaisir que j'ai reçu à mon cabinet le Directeur Général de l'OGAPI accompagné de notre championne et fierté nationale Sarah Nang. Sarah Nang à qui, j'ai adressé les félicitations du Gouvernement pour les récompenses obtenues à Cotonou et Genève ».

Son invention multi récompensée Nys Merveille, explique Carmen Ndaot, est une crème 100% naturelle, sans produit chimique ajouté et sans conservateur qui s'applique sur les cheveux, le visage et le corps. Produit 100% made in Gabon, il s'adresse aux femmes et hommes, ainsi qu'aux enfants de tout âge.

La ministre a affiché la ferme volonté du gouvernement, via son ministère, d'accompagner ceux qui se distinguent, ceux qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et agissent au mieux. Sarah Nang comme bien d'autres auront le soutien des autorités gouvernementales. « À notre championne, j'ai tenu à l'assurer de la ferme volonté du Ministère de l'Industrie et de l'Entreprenariat National de continuer à l'accompagner dans le développement de son invention sans toutefois omettre de de lui rappeler que sa réussite dans l'entrepreneuriat passe aussi par une très grande volonté personnelle et beaucoup de persévérance » rassure-t-elle.

Pour Carmen Ndaot, les distinctions de Sarah Nang prouvent une fois de plus que les Gabonais ont du talent à revendre et que les efforts du Gouvernement pour promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat portent leurs fruits. Il faut tout de même rappeler que Sarah a été lauréate du Prix ARIPO de la Meilleure femme inventrice au Salon de l'invention et l'innovation technologique de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) le 27 octobre 2018 à Cotonou en république du Bénin, en Afrique de l'Ouest.

Cette énième distinction continue de dessiner le sourire sur le visage de Sarah Nang et fait la fierté du ministre Carmen Ndaot et de beaucoup de Gabonais. Une distinction, qui sans doute, inspire déjà de nombreux jeunes gabonais.