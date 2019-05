Gabon: Politique/Guerre contre les affiches post-électorales

Le bon sens de l'ancien candidat à l'élection législative du 06 octobre pousse à la responsabilité citoyenne de Jean Jacques Igambas Ikinda du Parti pour Développement et la Solidarité(PDS). Il a décidé d'aller en guerre contre les affiches dans le 3eme arrondissement de la commune de Port-Gentil

C'est le 02 mai 1990 qu'il adhère au PGP en passant par le Mouvement d'actions locales plus connu sur le nom « Groupe Tchango ». De là, Jean Jacques Igamba Ikinda va siéger entre 2003/2008 et 2014/2018 au Conseil municipal. Afin d'assainir l'environnement, il a fait le tour de sa circonscription politique avec son état-major. Cet acteur de la politique locale est admiré par les jeunes de Port-Gentil. Il est qualifié " carrefour générationnel". Il sait travailler avec toutes les couches sociales. C'est un homme à l'esprit rassembleur. Le poulain du Parti pour Développement et la Solidarité(PDS) au 3eme arrondissement, Jean Jacques Igamba Ikinda s'est ouvert à notre rédaction pour expliquer le décollage de ses affiches plusieurs mois après le scrutin du 6 octobre 2018 au-delà des résultats obtenus

La motivation de vous débarrasser de vos affiches à travers l'arrondissement ?

Pas de motivation particulière, il fallait tout simplement faire respecter des dispositions réglementaires et le bon sens. Le droit à l'affichage obéit à la période de la campagne qui est bien déterminée dans le temps. Après cette période, finit les joutes électorales, la règle voudrait que l'on mette les mêmes équipes pour libérer les panneaux publicitaires et les espaces publiques. Cette démarche fait partie de la propreté de l'arrondissement partant de la ville.

Est-ce une injonction des nouvelles autorités municipales, de votre parti ?

Non, je n'ai reçu aucune injonction pour le faire. J'ai même surpris pour ne pas les citer, certains candidats qui se sont arrêtés pour me dire que cela ne gênait pas et qu'ils ne feront pas comme moi pour leurs affiches...

Peut-être une responsabilité citoyenne et politique de votre part ?

Oui, je pense que nous devons accorder du temps à chaque situation, avant de solliciter la propreté de la ville de la part des gouvernants. Nous devons faire un petit effort autour de nous. En période électorale, les affiches murales et les banderoles permettent aux candidats d'être connus ou reconnus pour le devoir du vote surtout pour les personnes indécises. J'estime à mon humble avis, quel que soient les résultats des urnes, nous devons libérer les espaces publics et les alentours pour une reprise normale de la vie. ll me revient un sursaut d'interpellation quant à l'assainissement de mon arrondissement d'abord et la Commune ensuite...

Des jeunes vous regardent,vous suivent depuis 1990 par le PGP aujourd'hui le PDS, des conseils ?

J'ai adhéré à mon premier parti politique, le 02 mai 1990 au PGP, aujourd'hui en 2019 au PDS. Des conseils pour la Jeunesse : la politique est un jeu compliqué et qui demande beaucoup de persévérance. Elle n'a pas de famille, ni des amis mais que des instants d'amitiés. Les grands Hommes politiques sont ceux qui ont la volonté, le courage de prendre des initiatives, des décisions pour satisfaire le plus grand nombre et avoir l'esprit du partage et la vie en communauté.