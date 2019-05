Madagascar: CAF Détournements - « Ahmad est injustement accusé ! »

interview

Abdillah est une figure qui n'est plus à présenter aux férus du football à Madagascar.

Il y a un temps pour se taire et il y a un autre pour parler. Les accusations contre le président de la CAF, Ahmad, font ressortir de sa réserve Abdillah, le procureur et néanmoins ancien arbitre international de football, instructeur des arbitres et ancien joueur du Stade Olympique de l'Emyrne.

Des accusations nullement fondées comme il l'explique dans une interview exclusive.

Les critiques se font de plus en plus vives à l'encontre du président de la CAF, Ahmad. Fondées ou non, cela écorne son image dans le monde du football mais aussi l'image de Madagascar dans son ensemble.

« Justement, c'est parce qu'il est Malgache qu'on devait être solidaire avec lui. C'est une fierté pour tout le pays de voir un des nôtres diriger la plus haute instance du football en Afrique. Pour moi comme pour beaucoup d'autres, on ne peut reprocher quoi que ce soit au président Ahmad. Le juriste que je suis, trouve de nombreuses failles dans toutes ces accusations car il y d'abord la présomption d'innocence, mais surtout le respect du droit humain ainsi que la charte et l'éthique. On ne peut condamner une personne qu'après un jugement car cela porte atteinte à son droit. Il faut saisir la justice ou faire une doléance à une structure supérieure qui est, dans ce cas précis, la FIFA. Or on ne l'a pas fait.

D'ailleurs le détournement ne peut pas venir de lui dans la mesure où l'article 29 de la CAF stipule que seul le SG est le responsable administratif et financier. Mais manifestement, ce dernier qui est à l'origine des rumeurs ne savait pas en optant pour un geste de vengeance après qu'il ait été notifié de son limogeage alors qu'il savait depuis un bon bout de temps qu'il allait être viré pour incompétence. Pourquoi il ne s'est pas manifesté avant ? Cela restera un point noir dont lui seul connaît. En tout cas, toutes les tractations financières effectuées par la CAF passent par cet ancien SG du nom de Fahmy, la troisième d'une génération au poste de SG de la CAF. »

Mais il y avait plus grave notamment le supposé harcèlement sexuel sur des employées de la CAF ?

« C'est de la pure invention sinon pourquoi les concernées n'ont pas déposé plainte ? Des accusations graves sur lesquelles le président Ahmad se doit de réagir. Heureusement qu'il a déjà répondu sur cette affaire dans un grand magazine africain. C'est dire que dans toutes ces affaires, Ahmad est injustement accusé. Le respect de l'éthique dont il est devenu le modèle africain ne lui permettrait jamais un tel écart de conduite.»

Pour revenir à nos moutons, on a entendu que vous allez vous porter candidat au poste de président de la Fédération Malgache de Football. Qu'en est-il ?

« Justement en voyant qu'il n'y a aucun respect de l'éthique dans le monde du football à Madagascar que j'ai décidé d'aller de l'avant pour sauver ce qui peut encore l'être. Je vais donc me porter candidat dans le but de réunir toutes les forces, et de donner une égalité de chance pour toutes les ligues pour une meilleure harmonisation du milieu et avec la collaboration de l'Etat. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'un geste nullement réfléchi car j'ai l'amour du football depuis mon enfance et avant de porter les couleurs du SOE, j'étais déjà moniteur de football à l'Université d'Andrainjato à Fianarantsoa. Ma carrière a pris une autre dimension après avoir été arbitre international, puis plus tard instructeur des arbitres mais en même temps, j'étais déjà à la présidence de la Commission Régionale des Arbitres à Mahajanga puis vice-président de la Commission de recours lors des élections de 2010. »