Madagascar: CCI-Ivato - La Chine et Madagascar resserrent davantage leur lien culturel

La représentation spéciale intitulée « nouvelle mélodie de l'ère» de la compagnie d'arts de Shenzen qui s'est tenue au centre de conférence Internationale Ivato le lundi 29 avril dernier s'est bien déroulée.

Lors de son discours, Madame le ministre de la Communication et de la Culture Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo a expliqué que « la culture est le pont le plus simple à construire mais plus solide pour unir un pays. L'importance de la coopération culturelle entre nos deux pays est confirmée par ces manifestations, ainsi que ces échanges mutuels d'artistes ».

A son tour, le chargé d'affaires de l'ambassade de la République populaire de Chine, Xiao Lei, a souligné que la Chine a une civilisation ininterrompue de plus de 5000ans, et Madagascar a aussi une civilisation unique et brillante. « L'histoire et l'amitié entre nos deux pays remontent loin, ce qui nous approche l'une de l'autre sur beaucoup de points », a-t-il expliqué. Ces deux jours de présence à Antananarivo étaient enrichissants pour les membres de la compagnie d'art de Shenzen. Les danseurs chinois ont séduit l'assistance. Les spectateurs ont chaviré de bonheur en regardant la chorégraphie des artistes chinois.