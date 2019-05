Madagascar: Jazz Day - Madagascar au cœur de l'évènement

Le jazz Day rassemble des millions de passionnés autour du Globe et Madagascar ne déroge pas à la règle.

Année après année, les amateurs se sont saisis de cette belle idée musicale. Aux quatre coins du monde, musiciens, acteurs culturels et amoureux de la musique se sont retrouvés un peu partout pour partager la passion en commun pour le jazz. Mardi, les jazzmen ont investi la salle Gisèle Rabesahala pour honorer les femmes du jazz, garanti du développement. Fanja Andriamanantena, Joelle Claude, Sity Rakoto et bien d'autres encore ont participé activement à la conférence sur le même thème.

En second lieu, les artistes ont également rempli leur tâche de faire découvrir et faire aimer le jazz dans tous ses états sur le podium au Jardin d'Antaninarenina, au Kudeta urban Club Anosy, mais aussi à Miarinarivo. Ainsi, grâce à cette Journée, c'est le jazz qui va à la rencontre du public et non l'inverse, ce qui au passage permet une vaste popularisation des notes bleues. Un accueil du public qui monte chaque année en gamme et des têtes d'affiches des plus alléchantes remplissent la programmation.