Madagascar: Musique funk - Arison Vonjy revient au Piment Café

L'ambiance toujours au beau fixe avec Arison Vonjy.

L'ambiance gasyTsara ne cesse d'émerveiller les adeptes du funk. Et cette fois encore, Arison Vonjy et ses complices de scène, primeront une fois de plus les noctambules de la capitale. Demain, ils retrouveront les inconditionnels du genre au Piment Café Behoririka. Une ambiance bonne enfant et artistique qui profile déjà à l'horizon. Comme à l'accoutumée, le chanteur et ses frères d'armes en musique emmèneront les convives dans ce monde à part du funk joué à la malgache.

Cette soirée est une continuité du gasyTsara Tour. Cette musique d'émotion teinte de textes engagés capte les oreilles et l'âme même des mélomanes. Toujours accompagné de Dovs Rakotondraina au clavier, Harty Andriambelo à la basse et l'harmonica et Nali Rabarison à la batterie, Arison Vonjy s'entoure des meilleurs en matière de musique et de spectacle. Toutefois, cette soirée plus intimiste est surtout réservée aux oreilles les plus fines. Ce sera l'occasion de (re)découvrir les « Tsy foiko », « Ho avy », « Tantarao » ou encore « Fifonako ».