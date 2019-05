Madagascar: La force de persuasion du chef de l'Etat

La rencontre entre le président de la République ,les membres du secteur privé et les syndicalistes a permis de conforter l'annonce que ce dernier avait faite lors de son discours bilan des cent premiers jours de son quinquennat.

La mesure phare qu'il avait annoncée était le SMIG à 200.000 ariary. L'accord s'est fait, semble-t-il, sans problème, aucune voix discordante ne venant troubler cette belle unanimité. C'est donc un véritable coup de maître réussi par le chef de l'Etat et en apparence, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Cependant, il y a la forme, mais on attend de voir le fond et la manière dont la mesure va être appliquée.

Pour la majorité de la population, c'est une annonce qui a fait son petit effet. 200.000 ariray, c'est un chiffre qui est important sur le plan psychologique. Mais on apprend que le nombre d'heures de travail des salariés va passer de 158 à 173. Le compte est vite fait, il n'y a pas de grande augmentation de salaire pour ces derniers.

Néanmoins, on est mal venu de chipoter sur ce qui a été annoncé. On apprend que ceux qui touchent moins de 350.000 ariary ne paieront pas d'impôts. Le chef de l'Etat a parfaitement réussi sa communication, , en montrant qu'il tient ses promesses, mais on attend maintenant les remarques des économistes qui ont été bien silencieux depuis lundi dernier. Quelques opérateurs avaient dit dans un premier temps, qu'ils seraient pénalisés par l'augmentation des charges que cela entraînerait.

Après la réunion d'Ambohitsorohitra, plus personne n'a pipé mot. C'est le communiqué de la présidence qui montre que, l'accord a été unanime. On ne sait pas comment se sont passées les discussions. Le pouvoir de persuasion du chef de l'Etat a opéré. Maintenant, on attend la suite des événements et l'effectivité des mesures annoncées.