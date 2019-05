Congo-Brazzaville: Lutte contre la fraude - La douane bientôt dotée d'un système informatisé d'analyse de risques

Les cadre chargés de gérer l'application au niveau de l'administration douanière suivent, depuis le 30 avril à Brazzaville, une formation de trois jours pour maîtriser le logiciel.

Organisée et animée par Cotecna, la formation se poursuivra par phase jusqu'en fin d'année. Une fois opérationnel, le système informatisé d'analyse de risques (Siar) permettra à la douane d'accroître la célérité des opérations en ciblant les transactions à risque élevés dans le but de sécuriser les recettes.

Afin de permettre aux participants à la formation d'implémenter les informations nécessaires pour orienter les déclarations douanières à base de ce logiciel, plusieurs thèmes sont développés parmi lesquels la sélectivité, la gestion de risques, le traitement de l'information à partir des données brutes des déclarations douanières, en prenant en compte le critère de risque et les paramètres de fraudes.

« Dans le cadre du contrat liant le Congo et Cotecna, il est prévu qu'à terme du contrat, le Siar soit déployé dans l'environnement douanier et qu'il tourne sur les déclarations. C'est une application qui va être au cœur du système douanier. C'est pour cette raison que je suis là pour former les cadres à pouvoir maîtriser l'application. Ils pourront le modifier, le personnaliser par rapport aux besoins », a indiqué Edem Dogbe, responsable du Siar à Cotecna Sénégal.

« Après cette étape, il y aura une séance de personnalisation de l'application, de l'échanges d'idées avec l'administration avant de la déployer dans l'environnement douanier pour un test. Si tout est bien assimilé, on pourra alors passer en phase de production », a ajouté l'expert de Cotecna.

Soulignant l'importance que revêt cette application, le coordonnateur du comité d'analyse et gestion de risques à la douane, Gilbert Ontsira, a relevé qu'elle facilitera le contrôle des marchandises. « Au lieu de contrôler tous les conteneurs qui arrivent au port de Pointe-Noire comme on le fait, il sera question désormais de focaliser l'attention sur des conteneurs à haut risque. Ainsi, on pourra bien utiliser les ressources humaines », a-t-il déclaré.

Notons que cette formation qui porte sur le transfert du Siar s'inscrit dans le cadre du contrat qui lie le gouvernement à Cotena, renouvelé en janvier dernier. La Cotecna, en effet, est spécialisée dans le domaine de l'inspection, de l'analyse et de la certification. Elle intervient dans les services innovants et le transfert des connaissances pour améliorer le contexte des échanges commerciaux.