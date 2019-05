Congo-Brazzaville: Santé publique - Des structures sanitaires de l'arrière-pays équipées et pourvues en personnel soignant

La ministre de la Santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo, a récemment installé les médecins-chefs et autres agents dans les Centres de santé intégrés (CSI) et hôpitaux de base des départements du Niari et de la Lékoumou, tout en mettant à disposition les équipements médico-techniques.

L'amélioration de l'offre des soins de santé dans l'arrière-pays est une nécessité. Ce qui explique la récente descente de la ministre Jacqueline Lydia Mikolo dans les CSI de Kimongo, Kibangou, Louvakou, Makabana, Mayoko, entre autres, dans le département du Niari.

Dans ces structures sanitaires, l'épineux problème de manque du personnel soignant a trouvé solution, puisque des médecins-chefs ont été installés dans leurs fonctions tout comme des agents de santé contractuels. Les équipements médico-techniques ont été également remis dans le but de renforcer le plateau technique des CSI et hôpitaux de base.

« L'initiative de la ministre de la Santé est à saluer. Mayoko n'avait jamais eu de médecin jusque-là », a déclaré le député de la circonscription, Alain Pascal Leyinda qui est, par ailleurs, président de la commission santé, affaires sociales, famille et genre à l'Assemblée nationale.

En outre, l'hôpital de base de Makabana, non opérationnel depuis des années, est dans un état de délabrement avancé. L'infrastructure sanitaire, rappelons-le, est sortie de terre grâce à la Compagnie minière de l'Ogoué (Comilog). Le personnel s'était retiré depuis 1992 avec la fermeture de cette compagnie.

A ce jour, c'est grâce au CSI de la localité que les soins primaires sont administrés à la population avec l'appui d'un médecin-chef.

Selon la ministre de la Santé et de la population, la situation de l'hôpital de base de Makabana va s'améliorer sous peu. Sa réhabilitation, en effet, est prévue dans le Programme national de développement sanitaire 2018-2022, a-t-elle fait savoir.

Dans le département de la Lékoumou, le même travail a été fait à l'hôpital de base de Sibiti, dans les CSI de Zanaga, de Mayéyé et bien d'autres districts. Au total vingt-deux agents de santé ont été installés dans différentes structures hospitalières et les équipements et médicaments mis à disposition. Dans ce département, cent soixante-onze cas de chikungunya ont été détectés. Jacqueline Lydia Mikolo a remis au préfet, Jean Michel Sangha, des kits de médicaments qui permettront de prendre en charge les victimes de cette épidémie.

Selon la ministre de la Santé, les cas de dysfonctionnement constatés dans certains CSI trouveront la solution dans un avenir proche. « Cette visite de terrain nous a permis de mieux préparer les réponses aux besoins de santé de la population », a-t-elle déclaré, en promettant de continuer à accompagner les CSI déjà opérationnels et ceux en construction pour le bien-être de la population.