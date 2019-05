Soudan: Himaidti - Résolution de tous les problèmes de pétrole avec le Soudan du sud

Khartoum — Le vice-président du Conseil militaire de transition (CMT) Lt-Gen. Mohamed Hamdan Daglu a promis de s'employer à résoudre tous les problèmes entre le Soudan et le Soudan du Sud en particulier ceux liés au pétrole et aux points de passage.

Lors d'une rencontre avec l'envoyé du Soudan du Sud ministre du Pétrole M.Valder Ezzikel et son ambassadeur à Khartoum Mian Dot, Lt-Gen Himaideti a souligné que les deux pays forment un seul et même peuple et souhaitent ardemment à renforcer leurs liens conjoints pour servir leurs intérêts, mais il a promis de résoudre tous les problèmes liés au pétrole et aux points de passage dès que possible.

Pour sa part, l'ambassadeur du Soudan du Sud à Khartoum Mian Dot a déclaré dans un communiqué de presse à l'issue de la réunion que le ministre du Pétrole s'était rendu au Soudan en tant qu'envoyé du Gouvernement du Soudan du Sud pour rencontrer les dirigeants du CMT où il avait discuté de nombreuses questions d'intérêt pour les deux pays. .

L'Ambassadeur a souligné que l'envoyé spécial était axé sur les problèmes du pétrole et l'ouverture des points de passage entre les deux pays, et que le vice-président du CMT y avait bien répondu et qu'il promettait d'aider les autorités compétentes à résoudre le problème du pétrole de manière urgente.