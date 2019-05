Soudan: La MINUAD remit son siège à l'est du Darfour à l'Université d'El - Daine

Daine — La mission conjointe de l'Union africaine et des Nations Unies au Darfour (MINUAD) a annoncé qu'elle avait achevé hier de fermer son siège à Daine aux autorités gouvernementales à l'est du Darfour en tant que premier siège de secteur à être fermé et remis conformément à la deuxième phase du processus de réduction des effectifs de la mission, sous mandat du Conseil de sécurité dans sa résolution 2429 de juillet 2018.

Dans un communiqué de presse, la mission a déclaré que conformément à l'importance accordée par la MINUAD à l'utilisation de ses anciennes installations pour des causes civiles, le gouvernement de l'Etat fédéré de l'Est-Darfour a indiqué que l'ancien siège du secteur et d'autres actifs connexes seront utilisés comme un agrandissement de l'Université d' El-Daine, et que le clinique du camp serait utilise comme un clinique a fournir des service sanitaires aux femmes et de l'obstétrique.