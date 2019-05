Angola: Le pays et l'AIEA signent un accord de transfert de technologie

Luanda — L'Angola et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ont signé à Vienne, en Autriche, un accord de coopération dénommé Programme-cadre (PCF), qui comprend des projets dans plusieurs domaines pour le transfert de technologie nucléaire.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en Autriche parvenu le même jour à l'Angop, l'accord, signé mardi (30), sera mis en œuvre entre 2019 et 2023 et définit pdes rojets d'un coût total de 2,9 millions d'euros.

Le document souligne que l'accord a comme domaines prioritaires la santé et la nutrition, l'alimentation et l'agriculture, l'eau et l'environnement, l'énergie et l'industrie, la protection et la sécurité contre la radiation, la production animale et la fabrication de vaccins pour animaux.

L'accord a été signé par l'ambassadrice et représentante permanente de la République d'Angola auprès de l'AIEA, M. Teodolinda Rosa Rodrigues Coelho, et par le directeur adjoint de l'AIEA et chef du département de la coopération technique, M. Dazhu Yang.

L'Angola est membre de l'AIEA depuis novembre 1999, signataire du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et État partie au Traité de Pelindaba, et participe activement aux réunions de l'AIEA, défendant l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, le désarmement et la sécurité internationale.