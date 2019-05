Maroc: Mehdi Carcela - Le Marocain élu « Lion belge 2019 »

L'international marocain Mehdi Carcela vient de recevoir, lundi, et pour la troisième fois, le trophée « Lion belge » dans son édition 2019. Cette distinction est remise au meilleur joueur d'origine arabe évoluant en Belgique.

Mehdi Carcela a un objectif clair en tête pour cette fin de saison du Standard : « Si on finit dans le top 3, ça restera une bonne saison. Le ticket européen serait une belle récompense après une année difficile. » Une année difficile à ses yeux car faite de hauts et de bas : « Tous les joueurs ont dû s'habituer à un nouveau système. C'est normal quand un nouveau coach arrive. Il a fallu du temps pour intégrer les nouveautés, mais ça a pris petit à petit. »

Le Lion de l'Atlas a pu ainsi devancer deux Tunisiens : Hamdi Harbaoui et Dylan Bronn, qui jouent respectivement en tant qu'attaquant du Zulte Waregem et défenseur de La Gantoise. Notons que son nom complet est Mehdi François Carcela-Gonzalez. De père espagnol et de mère marocaine, il est né à Liège en 1989, un premier juillet. Il évolue au Standard en Jupiler Pro League et possède également la nationalité belge. Avec les Lions de l'Atlas il joue la CAN 2012, la CAN 2017 et la Coupe du monde 2018.