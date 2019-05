Congo-Brazzaville: Concours de beauté - L'élection miss écologie se profile à l'horizon

L'événement aura lieu en juillet, à Brazzaville, et s'inscrit dans une optique de préservation de la planète, notamment grâce à l'apport de la femme.

Les inscriptions pour le casting de la toute première édition de Miss écologie se clôtureront le 4 mai au privilège club, situé à Poto-Poto, le troisième arrondissement, en face du restaurant La Sénégalaise. Pour y participer, chaque candidate doit être Africaine et âgée de 18 à 28 ans, mesurer plus de 1m72, être présentable et naturelle, avoir une bonne maîtrise de la langue française.

Une première au Congo, l'élection Miss écologie préconise un mode de vie sain et actif par ce concours. Cette initiative se veut être une nouvelle façon de communiquer sur les questions liées à la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Il s'agit d'impliquer directement la femme dans la sensibilisation aux conséquences des actions de l'homme sur la planète et comment faire pour préserver l'environnement dans lequel ce dernier vit.

« La pollution affecte considérablement notre environnement et empoisonne par conséquent l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et les aliments que nous consommons. Voici une occasion d'éveiller les consciences et de témoigner de notre sens du devoir par des actions louables », pense Bopeto plus-Eco, l'un des partenaires de cet événement.

Pour les organisateurs, participer à cette compétition est une belle opportunité pour la femme de développer le civisme écologique et un esprit de leadership féminin, amplifier un esprit entrepreneurial et l'occasion de pouvoir bénéficier d'un financement pour un projet valable et prometteur sur l'environnement.

La cérémonie de casting et présélection, ouverte à tous, se déroulera le 11 mai, à l'hôtel Mbongui.