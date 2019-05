Angola: La Banque mondiale accorde un crédit supplémentaire de 1,2 milliard USD

Luanda — La Banque mondiale (BM) accordera, en juin de cette année, un prêt supplémentaire de 1,2 milliard de dollars au Gouvernement angolais, pour l'exécution des projets dans les domaines de l'agriculture, de l'amélioration des statistiques économiques, de l'eau, de l'électricité et du capital humain, a annoncé jeudi, le directeur exécutif de l'institution financière, Fábio Kanczuk.

Fábio Kanczuk parlait à la presse à l'issue d'une audience avec le Président de la République, João Lourenço, avec lequel il a abordé des questions relatives aux moyens les plus efficaces de soutien de la Banque mondiale aux programmes d'impact social dans le pays.

Avec ce prêt (1,2 milliard USD), le montant accordé par cette institution s'élèvera à 2,4 milliards USD.

Le responsable de la Banque mondiale a déclaré qu'il était "très impressionné" par les politiques économiques appliquées par le Chef de l'Etat angolais, raison pour laquelle il prédit un "mariage" entre la Banque mondiale et le Gouvernement.

"Nous allons avoir un mariage entre la Banque mondiale et le Gouvernement angolais, de sorte que notre institution aide plus efficacement le gouvernement à mettre en œuvre ses politiques économiques, qui vont dans la bonne direction", a-t-il indiqué. Partenariat au moment opportun Pour le ministre angolais des Finances, Archer Mangueira, qui a assisté à l'audience, le "mariage" actuel entre la Banque mondiale et le Gouvernement intervient à un moment opportun, principalement parce que l'Angola a affaire à une institution dont les facilités de financement sont différentes de celles d'autres agences financières commerciales.

Par exemple, il a souligné les coûts de financement de la BM, qui sont des taux d'intérêt beaucoup plus compétitifs, avec des durées de maturité plus longues, en plus de sa spécialité dans l'investissement lourd dans le capital humain et dans des secteurs sociaux tels que la santé, l'éducation, la protection sociale des plus défavorisés.

Le ministre angolais a également cité le développement d'infrastructures permettant de projeter le secteur productif, de l'énergie et de l'eau et des télécommunications.