Cote d'Ivoire: Spécialisation au codage numérique - La 1ère promotion d'Orange Digital Academy commence les cours le 6 mai 2019

Les cours débuteront le 6 mai 2019, à Orange Digital Academy. L'information a été donnée le 2 mai 2019, Abidjan-Riviera-Beverly, à l'inauguration de cette école de spécialisation au codage et aux métiers du numérique.

Selon Didier Kla, directeur technique du système d'information de l'entreprise initiatrice, il s'agit d'une innovation importante dans l'écosystème des technologies de l'information et de la communication. Pour la première promotion, ce sont 20 académiciens dont 5 filles qui intègrent cette école d'élite pour une formation de haut niveau à la programmation et aux métiers du numérique. "Orange Digital Academy traduit notre engagement aux côtés des jeunes femmes et hommes qui développent leurs compétences dans le domaine du numérique et de l'innovation afin de transformer le monde de demain. Orange CI sera un partenaire de confiance tout au long de leur parcours ", a indiqué Mamadou Bamba, directeur général de l'entreprise.

Après avoir salué cette initiative, Henri Djoman, directeur de cabinet au ministère de l'Economie Numérique et de la Poste, qui représentait son ministre a indiqué aux 20 académiciens qui ont là, une opportunité. Avant de les appeler à cultiver l'excellence. « Cette immersion à l'académie sera un apprentissage à la culture du numérique (... ) Soyez les ambassadeurs de programme », leur a-t-il conseillé. Poursuivant, il a encouragé Orange Ci a poursuivre dans cet élan et souhaité que cette initiative prospère et fasse boule de neige. Ce pour accroitre la maturité numérique de la Côte d'Ivoire.

La formation dispensée va s'appuyer sur l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, la réalité augmentée, la blockchain, etc. Ce qui permettra, à en croire Habib Bamba, directeur de la transformation digitale et média à Orange Ci, d'être en adéquation avec le marché de l'emploi et des innovations technologiques. Aussi a-t-il insisté sur le fait que les académiciens seront notamment amenés à travailler en équipe. Et cela, sur des projets concrets de développements d'applications, produits et services innovants tout au long du cursus.

Cette école, dira le directeur général, traduit la vision de son entreprise de mettre l'innovation au service du développement. Et de soutenir que cette initiative s'inscrit également dans sa politique de Responsabilité sociétale d'entreprise (Rse) afin d'ouvrir les portes du numérique au plus grand nombre.

Il faut signaler que les 20 aspirants âgés de 18 à 35 ans, ont été sur plus de 6.500 candidatures enregistrées. Au cours de leur formation qui va durer 5 mois, ils travailleront par groupe sur des projets d'entreprises, à savoir, le développement d'applications web et mobile, la programmation, le design d'interface, etc. En ce qui concerne leur insertion professionnelle, Orange Côte d'Ivoire entend les accompagner.