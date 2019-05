Cote d'Ivoire: Le Ciapol en réflexion sur la gestion des aires marines et côtières

«Gestion intégrée des aires marines et côtières d'Abidjan à Assinie»,est le thème de l'atelier organisé par le Centre ivoirien anti-pollution (Ciapol), le jeudi 2 mai 2019 à Grand-Bassam.

Il s'agit d'un atelier pour le lancement d'un projet pilote visant à engager des actions pour la protection du littoral allant d'Abidjan à Assinie. L'atelier réunit aussi-bien des experts du Ciapol, que des techniciens de structures et institutions nationales et internationales en charge des questions environnementales. Des experts du ministère de l'environnement et du développement durable et des représentants de l'Ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire ont pris part à l'atelier.

Le projet pilote est prévu pour durer deux ans. Son financement est estimé à 497 mille euros (325,5 millions FCFA). Le ministère allemand chargé de l'environnement le soutient à hauteur de 218 mille euros (142,8 millions FCFA). Le reste du financement est supporté en nature par la Côte d'Ivoire.

«La superficie maritime de la Côte d'Ivoire est de 200 mille km2. C'est un patrimoine naturel et économique extrêmement important pour le pays. Le littoral abrite les 2/3 de la population, avec près de 80% des activités économiques. La zone que touchera ce projet pilote est de 2000 km2. Une zone où plusieurs espèces animales et végétales sont menacées d'extinction. Il faut agir et vite. Si le projet pilote fonctionne, l'action sera étendue à toute la superficie maritime et côtière nationale», a expliqué le Colonel Martin Niagne, Dg du Ciapol.

Représentant le Ministre de l'environnement et du développement durable, Kouablan François,Directeur de cabinet du ministre, a fait savoir que l'heure n'est plus « aux grands discours, mais plutôt à l'action pour sauver le littoral ivoiriens des qui est la première victime des conséquences du réchauffement climatique et de la pollution des eaux par l'homme ».