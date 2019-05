Seychelles: Emirates Airlines et l'Office du tourisme des Seychelles renouvellent un accord visant à promouvoir la nation insulaire

Emirates Airlines et l'Office du tourisme des Seychelles (STB) ont renouvelé cette semaine un accord de marketing qui décrit des activités communes visant à promouvoir la nation insulaire de l'océan Indien.

L'accord a été signé lundi en marge du Arabian Travel Market à Dubaï par Orhan Abbas, vice-président directeur des opérations commerciales pour l'Afrique chez Emirates, et par Sherin Francis, directrice générale de STB.

S'exprimant lors de la cérémonie, Mme. Francis a déclaré que Emirates restait un partenaire de choix pour les Seychelles.

«Le soutien continu de tous nos partenaires nous permet d'accroître notre portée auprès de tous nos clients réguliers et potentiels. Notre collaboration de longue date avec Emirates a rendu les Seychelles accessibles dans le monde entier via leur réseau étendu, et son impact a été significatif pour nous en tant que destination », a-t-elle déclaré.

Emirates possède une flotte de 271 appareils et relie les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, à 158 destinations dans 86 pays et territoires répartis sur six continents.

M. Abbas a déclaré de son côté: «Nous avons noué un partenariat fructueux et de longue date avec les Seychelles et avons joué un rôle actif dans le développement de l'industrie touristique de la nation insulaire. Notre engagement envers la destination et le partenariat noué avec les autorités gouvernementales ont été couronnés de succès.

"Le vice-président d'Emirates a ajouté que "le renouvellement de notre accord nous donne la plus grande confiance dans le développement futur du tourisme aux Seychelles, et nous restons assurés que nous continuerons à voir ces chiffres augmenter."

Emirates a commencé ses opérations aux Seychelles en 2005 et relie actuellement la nation insulaire à Dubaï et à plus de 150 autres destinations au Moyen-Orient, en Asie, en Australasie, dans les Amériques et en Europe avec de multiples liaisons quotidiennes.

Didier Dogley, ministre des Seychelles chargé du tourisme, de l'aviation civile, des ports et de la marine était aussi présent à la cérémonie et a déclaré que la signature de l'accord "renforçait la relation solide qui existe depuis longtemps entre le gouvernement des Seychelles et la direction de cette compagnie aérienne mondiale".

L'accord comprendra des activités de marketing telles que la participation à des salons et foires du tourisme, des voyages de familiarisation avec le commerce, des présentations / ateliers sur les produits, parmi d'autres, à entreprendre conjointement par Emirates et STB.

M. Dogley a déclaré que les Seychelles attachait de l'importance aux services fournis par Emirates et qu'ils continuent à fournir à la nation insulaire et à son industrie du tourisme.

Le tourisme est le premier contributeur à l'économie de la nation insulaire.

En 2018, un nombre record de 361 844 touristes ont visité les Seychelles et les principaux marchés étaient l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis, l'Italie, l'Inde, la Suisse, l'Afrique du Sud, la Fédération de Russie et l'Autriche.