Afrique: Echos de nos clubs - Lupopo signe un contrat de sponsoring avec NB Mining Africa

Le FC Saint Eloi Lupopo a désormais un sponsor, et non de moindre. Il s'agit de l'entreprise NB Mining Africa qui s'engage à disponibiliser des moyens au service de ce club, l'une des grandes formations de Lubumbashi qui ne gagne plus rien depuis quelques bonnes années. L'information a été annoncée ce jeudi 2 mai, dans la matinée, par le chargé de communication de cette équipe, Bambino Kabulo.

A en croire la source, le protocole d'accord a été signé le mercredi 1er mai, entre l'entreprise NB Mining Africa et Saint Eloi Lupopo représenté d'un côté par M. Pascal Beveraggi et, de l'autre part, par Faustin Bokonda Balela. Il porte sur la réhabilitation des infrastructures sportives de cette équipe notamment, le stade Lupopo dit "Stade de la Victoire" ; et aussi sponsoriser Lupopo tout au long de la 55ème édition de la Coupe du Congo qui commence le 7 juin prochain.

Par ailleurs, Bambino Kabulo précise que le président Faustin Bokonda se mettra d'ici là, devant la presse pour dévoiler les clauses de ce contrat notamment : de la durée du contrat, du budget et bien d'autres choses.