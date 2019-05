Soudan: Hemaidti - Nous sommes optimistes quant à la Médiation des Dignitaires Nationaux

Khartoum — Le Vice-président du Conseil Militaire de Transition (CMT), le Lt-Gén. Mohamed Hamdan Dagulo (Hemaidti), a réaffirmé que le CMT ne se tenait pas au Pouvoir.

Dans une interview accordée Jeudi à la Chaîne Arabe Sky News, "nous insistons pour que nous passions le Pouvoir le plus tôt possible et notre opinion est claire dans ce dossier."

Le Lt-Gén. Hemaidti a révélé une Médiation entre le CMT et les Forces de Changement conduite par des Dignitaires Nationaux, soulignant leur optimisme et leur capacité à trouver des Solutions.

Il a mentionné que le CMT est venu pour protéger les Jeunes et la Révolution et visait à Former un Gouvernement Civil de Personnes de Qualité répondant aux Aspirations de la Jeunesse Soudanaise.

Dans le même temps, le Vice-président du CMT a révélé que les Contacts entre le CMT et les Mouvements Armés se poursuivaient et que régnait l'esprit de patriotisme, affirmant qu'une Paix Globale serait atteinte après la Formation du Gouvernement Civil.