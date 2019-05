Congo-Brazzaville: Lutte contre les antivaleurs - La majorité présidentielle veut mettre un coup d'arrêt aux détournements des deniers publics

Après avoir fait un état des lieux de la situation économique et sociale jugée peu reluisante dans le pays, la majorité présidentielle a recommandé un certain nombre de mesures devant permettre de combattre les comportements déviants.

Afin de renforcer la lutte contre les détournements des deniers publics, la famille politique du chef de l'Etat a demandé l'application de la loi sur la déclaration du patrimoine. Les participants aux universités de la majorité présidentielle ont également recommandé l'opérationnalisation des différents organes légaux de contrôle et de lutte contre la corruption et tous les actes inciviques. Il s'agit notamment de la Haute cour de justice et de la Haute autorité de lutte contre la corruption.

Ils ont aussi recommandé de traduire en justice les acteurs d'actes d'antivaleurs et de faire aboutir les procédures y relatives, quels que soient le statut et le rang des personnes incriminées. Selon ce groupement politique, le gouvernement devrait déclarer inéligibles à toutes les fonctions administratives et politiques les personnes condamnées pour des actes d'antivaleurs. Tout ceci afin de donner un coup d'arrêt à la corruption, la concussion ; au vol, au népotisme et au détournement des deniers publics.

Le gouvernement a été ensuite sollicité pour renforcer l'autorité de l'Etat par l'application scrupuleuse de la loi, en se référant à la sanction comme règle pour mettre fin à l'impunité. L'exécutif devrait, par ailleurs, procéder à la nomination des cadres à des postes de responsabilité, en mettant en relief les critères de compétence, d'éthique, de moralité ; en tenant compte de l'équilibre national ; instituer la règle limitant à dix ans maximum la durée d'exercice des fonctions des personnes nommées aux hautes fonctions administratives, notamment dans les régies financières.

En vue d'intensifier la lutte contre les antivaleurs, la majorité a suggéré l'implication de toutes les forces vives de la nation, particulièrement les partis politiques et les organisations de la société civile dans l'encadrement et la conscientisation de la jeunesse.

« Les partis de la majorité présidentielle ont pris l'engagement de veiller, en tant qu'organes politiques au pouvoir, à l'application des recommandations des universités », a conclu le communiqué final.