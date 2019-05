Congo-Brazzaville: Kwango - Le gouvernement provincial engagé à soutenir la vaccination

Le gouverneur a.i, Mayamba Tshilombo, a réaffirmé son engagement lors d'une journée de plaidoyer organisée récemment par le programme élargi de vaccination, avec l'appui de l'ong Path, dans la localité de Kenge, à l'occasion de la semaine africaine de vaccination.

Mayamba Tshilombo a renouvelé son engagement à inscrire prioritairement au programme du gouvernement provincial, la réduction de la mortalité maternelle et infantile et celle liée aux maladies évitables par la vaccination dans l'exercice budgétaire 2020. Il se propose de mobiliser les ressources financières et matérielles dans le cadre d'un financement nécessaire à la vaccination de tous les enfants de la province du Kwango, notamment en assurant le transport des vaccins et intrants, du chef-lieu de la province vers les zones de santé éloignées d'accès difficile. Pour ce faire, ces zones devront être approvisionnées en pétrole pour le fonctionnement des réfrigérateurs et en gasoil pour les deux générateurs de secours des antennes du programme élargi de vaccination. En outre, il a promis de doter ces zones de santé des réfrigérateurs solaires pour la bonne conservation des vaccins.

Le réengagement du gouvernement provincial va booster les activités de vaccination dans la province du Kwango qui fait face à plusieurs problèmes de santé, notamment les enfants.

Les maladies évitables par la vaccination restent l'une des causes majeures de morbidité, d'incapacité et de mortalité des enfants dans cette province. A cela s'ajoute la faible performance de la couverture vaccinale due au manque de financement durable et insuffisance de sécurité, en général, pour appuyer les activités de santé et de vaccination, en particulier.

Il y a lieu de signaler que la province du Kwango demeure toujours à haut risque de réinfection du virus sauvage de la poliomyélite, des épidémies de rougeole et de tétanos néonatal suite au faible taux de couverture en vaccination de routine et de persistance d'un grand nombre d'enfants non vaccinés.