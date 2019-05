Congo-Kinshasa: Lutte contre Ebola - Création d'un comité de pilotage collégial et multisectoriel

Mise en place à l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, la structure vise à accélérer l'éradication de l'épidémie qui a totalisé, à la date du 1er mai, mille quatre cent quatre-vingt quinze cas dont mille quatre cent vingt-neuf confirmés.

Présidé par le Premier ministre, le comité de pilotage collégial et multisectoriel de lutte contre Ebola sera financé par les ministères des Finances et du Budget. Il connaîtra l'implication de la présidence de la République, des ministères de la Défense, de l'Intérieur, du Budget, des Finances et des Affaires humanitaires ainsi que le directeur général de l'Institut national de recherche biologique, le Dr Jean-Jacques Muyembe.

Le sempiternel problème d'insécurité auquel sont exposées les équipes de la riposte contre Ebola, dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, vient d'être résolu grâce à l'implication du chef de l'Etat qui a décidé que soit renforcé le rôle de la police nationale et de l'armée, en collaboration avec la Monusco en vue de sécuriser les centres de riposte et de traitement.

Pour sa part, le Dr Muyembe a déploré le manque d'engagement communautaire dans la lutte contre Ebola, dès lors qu'il a été fait état des cas des malades qui refusent d'aller dans les centres de traitement et des attaques contre le personnel chargé de la riposte. «Tous ces problèmes doivent être résolus non seulement dans le cadre sanitaire, mais également dans le cadre sécuritaire», a-t-il dit.

Depuis la déclaration, le 1er août 2018 de l'actuelle épidémie de la maladie à virus Ebola, la dixième du genre, le pays a enregistré, selon les données du ministère de la Santé à la date du 1er mai, mille quatre cent quatre-vingt quinze cas dont mille quatre cent vingt-neuf confirmés et soixante -six probables. Le nombre de décès s'élève à neuf cent quatre-vingt- quatre, dont neuf cent dix-huit confirmés et soixante -six probables. Par contre, l'on note quatre cent quinze cas de guérison. Plus de cent mille personnes ont été vaccinées .