Congo-Kinshasa: Enjeu de l'heure - La rencontre entre Joseph Kabila et les nouveaux gouverneurs des provinces fait jaser

Au cours de la réunion tenue le 1er mai, dans sa ferme de Kingakati (périphérie est de Kinshasa), l'ex-président de la République a recommandé à ses hôtes de travailler en parfaite collaboration avec les institutions nationales, en particulier avec l'actuel chef de l'État dont ils seront les représentants dans leurs provinces respectives. L'opposition, quant à elle, soupçonne l'ancien chef de l'Etat de préparer malicieusement son retour au pouvoir.

Depuis qu'il a passé le relai à son successeur, Félix Tshisekedi, à la magistrature suprême du pays par le biais d'une alternance pacifiquement négociée, Joseph Kabila continue d'avoir une emprise sur la scène politique congolaise via sa plate-forme, le Front commun pour le Congo (FCC). Les scores réalisés par ce regroupement politique lors des dernières législatives, avec un fort ancrage tant au niveau national que provincial, auront donné des ailes à l'ex-chef de l'Etat et augmenté son degré d'influence sur la sphère politique. Le FCC contrôle, en effet, la quasi-totalité des institutions du pays et se présente comme la première force politique en termes de représentativité institutionnelle. Conscient du poids politique que représente désormais ce regroupement dont il est l'autorité morale, Joseph Kabila a, depuis quelques temps, initié une série des réunions avec les membres prestant dans les institutions.

Après les députés et les sénateurs, c'était le tour des anciens et nouveaux gouverneurs de province d'être reçus par l'ancien chef de l'État. La rencontre a eu lieu le 1er mai, dans sa ferme privée de Kingakati. Ils étaient tous là, rassemblés autour de leur autorité morale qui a eu des mots justes pour féliciter les uns et encourager les autres. Aux anciens gouverneurs, Joseph Kabila a remercié le travail accompli pour la nation sous les couleurs du FCC, dans des conditions très difficiles. Aux nouveaux, il les a exhortés à travailler en parfaite collaboration avec les institutions nationales, en premier lieu avec l'actuel chef de l'État, dont ils seront les représentants dans leurs provinces. Il les a invités, par ailleurs, à prendre en compte et à privilégier « l'esprit de coalition avec le Cap pour le changement », désormais au pouvoir dans le pays.

Enfin, Joseph Kabila a insisté sur la nécessité pour tous les représentants du FCC de rester proches de la population et d'œuvrer à la résolution des problèmes quotidiens de celle-ci. C'est dans une ambiance bon enfant que cette réunion a pris fin non sans provoquer un tollé au sein de l'opposition qui y voit une manière sournoise de Joseph Kabila de préparer son retour au pouvoir. De quoi remettre à la surface une déclaration de l'ex-président devant les dirigeants des pays de la SADC réunis à Windhoek, en Namibie. « Je ne vous dis pas adieu, je vous dis tout simplement au revoir », avait-il alors déclaré.

Pour Christophe Lutundula, cadre d'Ensemble pour le changement, ces propos seraient révélateurs des desseins que nourrirait Joseph Kabila qui, selon lui, attend le moment propice pour rebondir à la présidence avec l'appui de sa majorité FCC. Pour d'autres opposants, la rencontre de Kingakati et tout le tintamarre qui l'a entouré n'est rien d'autre qu'une provocation, l'autorité morale du FCC n'ayant jamais digéré sa mise à l'écart forcée du fait d'une alternance destinée à sauver les apparences.