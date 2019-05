Algérie: Approvisionnement en eau potable 24/24 pendant Ramadhan à Alger

Alger — Les habitants des différentes communes de la capitale seront approvisionnés "en eau potable, 24h/24, sans interruption ni perturbation", a affirmé, jeudi, le Directeur des Ressources en eau de la wilaya d'Alger (DRE), Kamel Boukercha.

La wilaya d'Alger ne connaîtra aucune interruption ou perturbation en approvisionnement en eau potable pendant le mois de Ramadhan et la saison estivale, étant donné que le système d'approvisionnement en eau potable sera assuré 24h/24 au service du citoyen et de son confort", a précisé à l'APS, M. Boukercha qui a ajouté que toutes les mesures et procédures ont été prises, en coordination avec la Société des Eaux et de l'Assainissement d'Alger SEAAL, dans le but d'éviter ces perturbations.

Au sujet des mesures prises en coordination avec le ministère des Ressources en eau et de l'Environnement, dans le cadre du renforcement de la distribution régulière de l'eau potable, il a été procédé au forage de 50 puits souterrains, dont 20 au profit des communes de l'ouest de la capitale, a-t-il souligné assurant que l'opération se poursuivait en vue d'assurer une distribution normale de cette ressource vitale, avec la mise en service du barrage de Douéra d'une capacité de 10.000 m3/jour et son renforcement par trois châteaux d'eau au niveau de la ville nouvelle de Sidi Abdellah et Ouled Fayet.

Le même responsable a évoqué, dans ce contexte, la finalisation des travaux d'aménagement et du renouvellement des conduites sur une longueur de 17 km à l'ouest d'Alger et l'augmentation au double du volume de la station de pompage de Reghaia, à savoir 4.000 m3/h en vue d'améliorer l'approvisionnement en eau potable vers les différentes communes, à l'instar de Dergana, Ain Taya et d'El Marsa pour mettre fin à ces perturbations.

Par ailleurs, la même responsable a annoncé des travaux de pose d'une nouvelle conduite d'eau, au niveau de la région de Gué de Constantine vers Tessala El Merdja pour porter au double le volume de pompage des eaux au profit des communes de l'ouest d'Alger, avec un volume supplémentaire passant de 100.000 m3/jour à 200.000 m3/jour pour pallier les perturbations et coupures liées aux coupures de courant électrique dans la région.

Des mesures qui ont été prises pour remédier aux carences recensées en matière d'approvisionnement en eau potable durant les dernières années, notamment à Alger-ouest, suite aux nombreuses opérations de relogement, a-t-il noté.

Le besoin des Algérois en eau potable est estimé à 900.000 m3/jour, alors que la quantité disponible et prête à distribuer dépasse 1,200 millions m3/jour, a indiqué M. Boukercha, estimant que ce volume répondra aisément aux besoins quotidiens des citoyens en cette matière vitale.

Plus explicite, le DRE d'Alger a fait état de la réalisation de plusieurs projets en coordination avec la SEAAL visant à "préserver l'approvisionnement continu et régulier h24 des habitants en eau potable, sans coupure ni perturbation aucune, aménager et réhabiliter les anciens réseaux de distribution, lutter contre le gaspillage et réparer les pannes dans les meilleurs délais".

Rappelant la réception prochaine (cet été) de la station d'assainissement de Zéralda, le même responsable a fait état de la poursuite des travaux de réalisation de deux stations d'épuration des eaux usées, à Mahelma (Ville de Sidi Abdellah) et à Reghaia.