Algérie: AGO de la FAF - "Il faut arrêter de diviser la famille du football"

Alger — Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, a exhorté, jeudi à Alger, les acteurs du football algérien "d'arrêter de diviser la famille du football national", pour "le bien de la discipline".

"On doit arrêter de diviser la famille du football, on est tous dans le même bateau. Nous sommes tous concernés, président, membres du bureau fédéral, présidents de clubs et ligues, notre seul intérêt, est de restructurer le football algérien", a déclaré Zetchi lors d'un point de presse, à l'issue du déroulement l'assemblée générale de la FAF au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger).

Sur les 107 membres qui composent l'AG de la FAF, 91 étaient présents aux travaux de l'AGO qui se sont déroulés à huis clos.

Les bilans moraux et financiers ainsi que le projet de création des ligues Sud Est et sud Ouest, ont été adoptés à la "majorité absolue". Les présents ont également adopté le budget prévisionnel de 2019 à l'"unanimité".

"Je suis heureux du bon déroulement des travaux et je tiens a remercier et a féliciter les membres de l'AGO sans exception, d'avoir adopté à la majorité absolue les bilans moral et financier 2018. Il faut qu'ils sachent que ces bilans ne sont pas les nôtres uniquement mais ils leur appartiennent aussi car ils sont membres de cette AG", a dit le président de l'instance fédérale.

Et de rajouter: "Certes, il y avait quelques uns qui voulaient perturber les travaux de l'AGO mais les membres ont fait preuve de maturité et beaucoup de sens de responsabilité."

Par ailleurs, Zetchi a tenu à défendre avec force son projet de centres techniques fédéraux par rapport à celui de l'hôtel de la FAF, initié par l'ancien président de la FAF Mohamed Raouraoua.

"Je pense que la priorité pour la Fédération algérienne est de construire des centres de formation qui sont directement liés au statut de la FAF et non l'investissement dans les hôtels. Le projet des centres fédéraux a été soumis aux membres l'AG qui l'ont adopté après mille réflexion. Des personnes déclarent que l'hôtel va rentabiliser 40 milliards de centimes mais malheureusement ces gens oublient la phase de remboursement.".

Des centres techniques fédéraux et régionaux seront implantés dans différentes wilayas (Tlemcen, Saïda, El-Tarf et Batna) et seront "un réservoir" pour le football algérien selon le boss de la FAF.

Avant d'entamer les travaux de l'AGO, la FAF a honoré quelques personnalités du mouvement sportif, notamment Mustapha Berraf, président du Comité olympique et sportif algérien (COA) et de l'ACNOA, des anciens arbitres internationaux, Belaid Lacarne, Koussa Massoud et Hanssal, d'anciens internationaux ainsi que le journaliste Mohamed Bouchama.