Sénégal: Une nouvelle initiative de plaidoyer en faveur des filles et des femmes lancée à Dakar

Dakar — Une nouvelle initiative de plaidoyer dénommée "Women Deliver for good" a été lancée jeudi à Dakar avec l'objectif d'accorder la priorité aux filles et aux femmes dans les politiques et programmes de développement durable du pays, a constaté l'APS.

"Son lancement inaugure de nouveaux efforts déployés au niveau national afin de favoriser des changements durables pour les filles et les femmes pour la réalisation des Objectifs de développement durables", a expliqué Safiétéou Diop, présidente du Réseau Siggil Jiggen, tête de file de cette campagne au niveau national.

"Après le lancement mondial de la campagne en 2016 à Copenhague (Danemark) et de sa formule nationale au Kenya en 2018, le Sénégal devient le 2ème pays mettant en œuvre cette approche innovante qui mise sur le plaidoyer et les communications entre différentes organisations et secteurs en faveur des filles et des femmes", a-t-elle précisé.

Cette campagne doit être une opportunité pour le Sénégal de "faire le bilan des 25 années de mise en œuvre de la plateforme de Beijing et de s'engager résolument à résorber les gaps particulièrement dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'accès aux ressources naturelles", a souligné Safiétéou Diop dans son intervention.

L'ancien Premier ministre Aminata Touré, marraine du lancement, a exprimé son soutien au mouvement, soulignant l'importance de favoriser l'égalité de genre au Sénégal.

La campagne va surtout permettre d'insister sur les "répercussions positives de l'investissement au profit des filles et des femmes afin que les décideurs comprennent le rôle central que joue l'égalité des genres dans tous les efforts en matière de développement", a-t-elle avancé.

"Le Sénégal est déjà une référence en matière d'égalité des genres, mais il faudra relever certains défis dont celui du maintien des filles dans le circuit scolaire jusqu'à l'enseignement supérieur et lutter contre les mariages précoces", a-t-elle souligné.

Pour l'Ambassadeur du Canada à Dakar, Lise Filiatrault, la campagne est une véritable occasion de créer une plateforme pour "travailler ensemble afin de promouvoir les droits et le bien être des filles et des femmes".

Le Canada accueille en juin prochain la conférence mondiale "Women Deliver". Une occasion "d'accroitre la visibilité des questions liées à l'égalité des genres et d'attirer l'attention sur le renforcement du pouvoir des femmes et des filles de manière concrète", selon le diplomate.

A l'heure actuelle 464 organisations se sont engagées dans cette campagne pour la réalisation de certaines priorités portant essentiellement sur l'accès des filles et des femmes à l'énergie propre, à l'éducation et à la santé reproductive pour l'atteinte d'une couverture santé universelle.