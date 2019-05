Algérie: TAJ appelle à un dialogue "sans exclusive ni distinction" pour faire sortir le pays de la crise

Alger — Le parti Tajamoue Amal el djazaïr (TAJ) a appelé, jeudi, les Algériens au dialogue "sans exclusive ni distinction" pour faire sortir le pays de la crise qu'il traverse actuellement, indique un communiqué du parti.

Le parti "salue le dialogue entre les enfants du pays, sans exclusive ni distinction, pour parvenir à des solutions constructives favorisant le règlement de la crise, pour hâter la sortie de l'Algérie de la phase de transition vers un avenir meilleur", ajoute le communiqué.

La formation a lancé, en outre, un appel au "peuple algérien et à tous les nationalistes parmi les forces vives et les institutions pour instaurer un climat favorable à un dialogue inclusif et fructueux qui consacre la coexistence et le rapprochement pour résoudre tous les problèmes posés et faire aboutir la prochaine Présidentielle dans les plus brefs délais".

A cet effet, le parti a insisté sur l'impératif "d'adhérer aux efforts de l'institution militaire et de renforcer ses efforts visant à préserver la sécurité et la stabilité et faire face aux dangers qui guettent le pays", conclut le document.