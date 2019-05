Sénégal: L'ambassadeur israélien s'élève contre l'apologie de la violence

Dakar — L'ambassadeur d'Israël au Sénégal, Roï Rosenblit, a souligné jeudi à Dakar, l'importance de cultiver la différence, déniant à quiconque le droit de faire l'apologie de la violence basée sur la couleur, le sexe, les croyances et l'appartenance ethnique.

"Nous n'avons pas le droit de faire l'apologie de la violence contre qui que ce soit sur la base de la couleur, du sexe, des croyances, de l'appartenance ethnique ou linguistique. Personne n'est autoriser à lever la main contre un autre être humain, car il est différent" a-t-il notamment indiqué.

Le diplomate israélien s'exprimait lors de la cérémonie de commémoration à Dakar et dans son pays de la Shoah (holocauste). Plusieurs étudiants et enseignants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ont participé à la rencontre tenue à la résidence de l'ambassadeur d'Israël.

"Il est de notre responsabilité commune de cultiver la différence. Par devoir historique, nous devons lutter contre la haine et la violence entre les peuples. Plus jamais l'holocauste" a insisté M. Rosenblit.

L'Ambassadeur israélien a rappelé qu'entre 1939 et 1945, des Nazis ont voulu exterminer les Juifs, soulignant que ce fut "un douloureux souvenir, une page sombre de l'histoire moderne".

"Ils ont assassiné plus de six millions de Juifs et ont commis des atrocités chez des millions d'autres personnes. Les Juifs ont survécu et ont construit Israël en tant que Nation et tant qu'un Etat indépendant et puissant" a indiqué le diplomate.