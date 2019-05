Algérie: 24 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés et 34 casemates détruites en avril

Alger — Vingt-quatre (24) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés et 34 casemates détruites par les unités de l'Armée nationale populaire (ANP) durant le mois d'avril, alors que deux terroristes se sont rendus aux autorités militaires, indique un bilan opérationnel de l'ANP.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, les unités de l'ANP ont récupéré une mitrailleuse lourde (calibre 14,5 mm) et une autre de 12,7 mm, 26 fusils de différents types dont un fusil mitrailleur (FM), 7 kalachnikovs, 4 fusils semi-automatiques de type Seminov, deux pistolets, 66 canons antichar, trois roquettes de type RPG7, 116 mortiers Hawn, 19 roquettes pour hélicoptères et 16 chargeurs de munitions et autres", précise la même source.

Dans le cadre de la sécurisation des frontières, les unités de l'ANP ont procédé durant la même période à "l'arrestation de 76 trafiquants de drogue et la saisie de 12 quintaux de kif traité, 0,333 kg de cocaïne et 27.797 comprimés psychotropes.

Elles ont également arrêté 791 orpailleurs et 329 contrebandiers, et mis en échec une tentative de trafic de 64.035 litres de carburant, 459 tonnes de denrées alimentaires et la saisie de 529 groupes électrogènes, 333 marteaux piqueurs et 69 détecteurs de métaux".

Le bilan fait état également de la saisie de quantités de tabac, "1.559 unités de boissons prohibées, 206 sacs de mélange d'or et de pierres, 89 véhicules de différents types, 129 concasseurs, 16 talkie-walkies et 3.648 kg de cuivre.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la migration clandestine, 521 migrants clandestins ont été arrêtés, conclut la même source.